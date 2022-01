Hacia el 2022, se espera un avance de la inversión minera en alrededor de 7.5% (variación real), cifra que estaría impulsada por el inicio de la construcción de proyectos de mediana magnitud y que no tomaría en cuenta los conflictos sociales alrededor del sector, según Intéligo SAB.

Los especialistas de Intéligo esperan que continúe el impulso de Quellaveco y Toromocho, los cuales ya desplegaron gran parte de su inversión. Sumado a ello, se anticipa el inicio de la construcción de cuatro proyectos con una inversión total de US$ 3,500 millones.

En específico, se tiene previsto el inicio de la construcción de Corani (US$ 579 millones) y Yanacocha Sulfuros (US$ 2,100 millones), los cuales se encuentran en la etapa de ingeniería de detalle. Asimismo, se contempla el inicio de proyectos medianos como Río Seco (US$ 350 millones) y Magistral (US$ 490 millones).

Fuente: Intéligo SAB

Según el último Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva (BCR), la inversión privada minera sería de 3.4% en el 2022 (luego de finalizar el 2021 con un crecimiento de 22.8%). “El crecimiento del 2022 (de la inversión minera) sería importante y explicado básicamente por Quellaveco”, señaló Julio Velarde, presidente del BCR.

Como perspectiva, Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, espera que la inversión privada en el 2022 esté sostenida principalmente por el proyecto Quellaveco y Toromocho, aunque indicó que se tiene una postura conservadora por lo que suceda desde el lado de los conflictos sociales.

“Estamos siendo conservadores con los proyectos que se prevén que vayan a iniciar no solo en el 2022, sino en el 2023. Por ejemplo, hay proyectos como el de Yanacocha Sulfuros que esperamos incorporar en nuestra previsión, pero que precisamente por el tema de conflictos sociales no tenemos una información clara”, afirmó.

Para el 2023, el BCR espera que la inversión del sector se contraiga en 16.7%, explicado por el fin del proyecto Quellaveco. “La inversión minera debe caer debido a que termina Quellaveco y aún no hay proyectos grandes a la vista”, afirmó Velarde.

Proyecciones de inversión privada. (Fuente: BCR)

Rómulo Mucho, exviceministro de Minas, señala que, para el 2022, la cartera de proyectos de inversión llegaría a una cifra de alrededor de US$ 4,000 millones, la que estaría por debajo de la del 2021.

“El 2021 cerró con una inversión de aproximadamente US$ 5,300 millones, más de lo que se espera en el 2022, el cual tendría proyectos como Corani, Yanacocha Sulfuros y San Gabriel; además de la inversión en renovación de equipos y exploraciones que realizan las mineras grandes. No obstante, no hay grandes proyectos para el siguiente año sumado a un apoyo reducido del gobierno respecto al tema de conflictos sociales y que no incentiva la inversión”, afirmó.

PBI del sector minero

Se espera que el Producto Bruto Interno (PBI) minero metálico, según cifras estimadas por el BCR, tenga un crecimiento de 5.9% en el 2022 y de 8.4% en el 2023.