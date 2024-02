El flete marítimo unitario promedio de importación retrocedió a US$ 80 la tonelada métrica (TM) durante el 2023, 42% por debajo de los US$ 138 por TM que se registraban en el 2022, reportó un reciente informe del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) con datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Solo en diciembre, el costo de transporte de contenedores vía marítima fue de US$ 77 por TM, lo que significó una caída de 32% frente al año anterior, con retrocesos principalmente en los fletes de productos procedentes de China, Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea y Argentina.

LEA TAMBIÉN: Transporte marítimo en Perú y los factores podrían afectarlo en el 2024

En el caso de China, se observa que a fines del 2023 los costos del transporte marítimo de mercancías alcanzaron niveles similares a los registrados en los últimos meses del 2020 y estuvieron bastante alejados de las cifras récord reportadas entre 2021 y 2022, cuando el flete llegó a subir hasta US$ 503 por TM.

Durante el 2023, el flete de productos procedentes de China bajó en 65.1%, pasando de US$ 360 a US$ 126 por TM, reduciéndose para productos como el acero plano, las prendas de vestir, fertilizantes, polímeros, productos forestales y combustibles.

Los costos de transporte de mercancías por mar, procedentes principalmente de países asiáticos y de la Unión Europea, se redujeron en el último año.

Respecto a Estados Unidos, el precio del transporte de carga marítima bajó ligeramente de US$ 70 a US$ 67 por TM, una caída de solo 4.5%, retrocediendo solo para productos como polímeros y aceites lubricantes. En el caso de diésel, nafta, petróleo y jet fuel procedentes de Estados Unidos, los fletes subieron hasta en 15.5%.

En cuanto a Brasil, el costo del transporte de carga marítima procedente de este país se redujo en 39.1% en el 2023, bajando de US$ 120 a US$ 73 por TM. El flete se redujo principalmente para la soya y derivados importados (79.1%).

Los productos importados de la Unión Europea también tuvieron una caída importante en el costo de envío al Perú, bajando en 32.2%. El año pasado importar un producto de Europa costó un promedio de US$ 202 por TM, cuando en el 2022 costaba alrededor de US$ 302.

Entre los productos procedentes de la Unión Europea en los que se redujeron los costos de envío están los fertilizantes, medicamentos, aceites lubricantes, maquillajes, acero plano y polímeros.

Por otro lado, los fletes de los productos procedentes de varios países de Latinoamérica también se redujeron. El costo de transporte marítimo desde Argentina bajó a US$ 48 TM (-32.3%), procedente de Chile se redujo a US$ 76 TM (-26.5%), e importado de México retrocedió a US$ 125 TM (-1.9%).





¿Qué se espera para este año?

Pese a que los fletes de importación bajaron durante el 2023, un reciente estudio del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank indicó que este año ya se ve un alza en este costo de transporte marítimo.

El informe señala que la escalada de tensiones en el Mar Rojo vienen reflejando un incremento de los fletes, que ya se aproximan a los niveles alcanzados durante la pandemia.

Esta situación, advierten, es un riesgo para el normal funcionamiento de la cadena de suministro global y podría ejercer presión al alza temporalmente sobre la inflación.

La escalada de tensiones en el Mar Rojo vienen reflejando un incremento de los fletes.