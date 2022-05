A la crisis de la cadena de suministros se suma el impacto negativo de las políticas sanitarias de China, principal socio comercial de Perú, que ha complicado la llegada de varias embarcaciones incluidos aquellos contenedores de productos no tradicionales peruanos al principal puerto de ese país Shanghái.

El gigante asiático que lleva seis semanas aplicando restricciones de desplazamiento ha vuelto a anunciar, según reportes internacionales, medidas más restrictivas en sus ciudades más importantes, incluido Pekín, para detener el rebrote de la variante ómicron del COVID-19. Medios como Reuters y BBC han reportado que el gobierno chino no cedería tan pronto a flexibilizar sus políticas.

El puerto de Shanghái que estuvo cerrado por casi una semana operaría ahora a solo un 50%, indica Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú. Situación que ha generado demoras en el ingreso de los envíos internacionales, incluidos los peruanos. Incluso, algunas empresas se han visto obligadas a desembarcar en el puerto de Shenzhen o Hong Kong, menciona.

Vladimir Kocerha, exconsejero económico comercial de Perú en Shanghái, comentó que se han registrado también casos de barcos que tuvieron que dejar productos peruanos en Taiwán, retrasando la llegada de algunas frutas que tienen un período de vida muy corto. A ello, agrega, la situación en China está desbordada y comienza a afectar la cadena de pagos. Aseguró que algunas empresas agroexportadoras peruanas, que hicieron envíos a China, llevan semanas esperando pagos, en algunos casos, hasta por casi US$ 500 mil.

Gestión.pe solicitó comentarios a la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), que tiene coordinación directa con las oficinas comerciales en China, pero no respondieron al cierre de esta nota.

Por su parte, Sergio del Castillo, gerente de la Asociación de Productores de Cítricos del Perú (Procitrus), adelantó que existe una gran probabilidad de que las exportaciones a China de mandarinas peruanas caigan este año (la ventana de envíos de cítricos a Asia comienza en julio próximo). Ya durante el 2021 se contrajo casi un 10%.

Si bien la campaña de mango peruano culminó, Juan Carlos Rivera, gerente general de la Asociación Peruana de Exportadores de Mango (APEM) señaló que el gremio estará enfocado estos meses en hacer ajustes logísticos para enfrentar al complicado panorama logístico internacional y la posible extensión de las políticas sanitarias en el gigante asiático, mercado al que ya le era complicado llegar en barco. En ese sentido, reducirían los tiempos entre cosecha y embarque.

“Por fortuna, la campaña terminó cuando recién se iniciaba la invasión rusa a Ucrania y no nos alcanzó la crisis que vive China actualmente, pero debemos reconocer que sí se registraron restricciones de transporte de fruta a varios puertos por la falta de contenedores y los tiempos de tránsito en mar, que hizo que la fruta llegara en promedio con cinco días de retraso afectando su calidad”, declaró.

La palta Hass, cuya campaña peruana comenzó en marzo, recién llegará a China en las próximas semanas por lo que ProHass ha descartado alguna complicación entre sus asociados, por el momento.

Crisis por alza de fletes

La crisis de los fletes se registra desde inicios de la pandemia pero, a dos años del COVID-19, cubrir las altas tarifas es insostenible para los exportadores. Así, el miércoles último, la industria mundial de frutas y hortalizas solicitó a los países y organismos internacionales tomar medidas urgentes para regular las distorsiones de los fletes y dar apoyo tributario a las exportaciones e importaciones.

Según informaron, entre 150% y 400% ha sido el alza de los precios de los contenedores, también subió en un 20% el transporte por camiones, y hasta un 80% el transporte aéreo. Asimismo, están enfrentando incrementos de hasta un 100% en los costos de los fertilizantes y en los precios de los palés de madera.

Situación que ha llevado a que Procitrus en Perú cambie en un mes su perspectiva de crecimiento sobre sus exportaciones. El gremio estimaba a mediados de marzo último crecer 10% en la campaña 2022-2023, ahora su proyección es de -10%. Solo en los envíos de limón registran una caída de 17% en lo que va de la temporada.

Productores de banano orgánico de Perú miraban a China como su próximo gran destino para revertir la caída del precio de la fruta y la demanda en casi 20%; pero las políticas sanitarias de China aumentan la incertidumbre, dice Carlos Ruiz, presidente de la Junta Nacional del Banano (Junaba).

Para la próxima semana tienen programado una reunión con PromPerú para realizar una gira comercial en varios mercados para dar a conocer su propuesta orgánica y mejorar los precios de la fruta en el mercado internacional.

Avances de exportación

En el primer trimestre del 2022, los envíos de Perú a China cayeron 24.32% explicado principalmente por los menores envíos tradicionales, sobre todo de minerales (-32.94%), ante la casi paralización de las principales explotaciones mineras como Cuajone de Southern Peru y Las Bambas. Mientras que las agroexportaciones no tradicionales crecieron en ese período 104% respecto a similar trimestre del 2021.

Elaboración: ComexPerú

Para Zacnich, la crisis de suministros y costos logísticos seguirá perjudicando los envíos de las siguientes campañas. No solo en el precio de envíos sino también de empaques. “Todos son derivados de petróleo y si en algún momento el crudo vuelve a subir por encima de los US$ 100 seguirá afectando al exportador. A la fecha, en Perú no existen mínimos de inversiones para nuevas inversiones petroleras, no tendremos como palear un nuevo incremento del precio internacional”, sostuvo.