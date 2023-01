Pese a las diferentes protestas y bloqueos de carreteras en el país, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Nelly Paredes, aseguró este jueves que está garantizado el abastecimiento de alimentos en Lima y pidió que no especulen con las subidas de precios.

“Como ministerio tenemos la función de asegurar que los alimentos no solamente lleguen a Lima, en donde hay un abastecimiento, por lo menos, para cinco días, sino también a diversos mercados. En las regiones todavía no hay desabastecimiento y esperemos que no lo haya”, precisó la ministra en RPP.

Indicó que se está trabajando con el Ministerio del Interior y Defensa para que los bloqueos no puedan durar más de 24 horas para que no se perjudique el abastecimiento de productos.

Agregó que si se convulsiona la zona centro del país puede afectar el abastecimiento de alimentos de Lima.

Paredes también hizo un llamado para que los comerciantes no generen especulación de subida de precios de alimentos.

“Se ha registrado en algunos casos, como la papa, cebolla, zanahoria, tomate, que la semana pasada hubo una baja de precio. También con el pollo que es la proteína que más consumimos”, refirió.

Además, la titular del Midagri pidió a la población “que no salga a correr a comprar alimentos, útiles de aseo, como pasó en pandemia. Mantengamos la calma y tranquilidad porque estamos trabajando para asegurar el abastecimiento de alimentos en la capital”.

