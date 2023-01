Hoy, jueves 19 de enero, asociaciones, comunidades y otros colectivos sociales participarán de la protesta denominada ‘Toma de Lima’ o ‘Marcha de los 4 suyos’, convocada desde regiones del sur y norte del Perú. De esta manera la capital será escenario de manifestaciones y posiblemente de enfrentamientos.

En paralelo, continúan las protestas como parte del paro nacional indefinido que está siendo acatado en varias regiones del Perú contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, en su mayoría del lado sur.

En esta nota Gestión. pe te vendrá informando al momento lo acontecido durante la marcha en Lima y en los diferentes puntos del país con respecto a estas manifestaciones que también vienen acompañadas de bloqueos de carreteras.

7:41 a.m. LA LIBERTAD: Grupo de conductores de vehículos de carga pesada varados por bloqueos en el sector Valle de Dios de la localidad Víctor Raúl, en la Panamericana Norte, piden presencial policial para resguardar sus vehículos.

7:20 a.m. AREQUIPA: Grupo de manifestantes del distrito de La Joya bloquearon el kilómetro 967 de la Panamericana Sur. Han colocado piedras de gran tamaño y llantas a las que prendieron fuego.

7:15 a.m. LAMBAYEQUE: Pasajeros se apostan en los exteriores de terminales de Chiclayo a la espera de la venta de pasajes a Lima y otras regiones. Desde el terminal Ormeño, que se encuentra cerrado por las protestas, uno de los ciudadanos contó que viene de San Ignacio y busca viajar con su esposa e hija para cumplir con una cita médica.

7:10 a.m. LIMA: Grupo de manifestantes procedentes de Apurímac ingresaron por la puerta 3 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) a las 6:.39 a.m. de hoy a bordo de una camioneta. En la madrugada llegaron a la casa de estudios delegaciones de Cusco y Ayacucho.

6:40 a.m. El Ministerio de Salud (Minsa) pone en alerta a todos los establecimientos de salud frente a ‘situaciones adversas’. Recomienda adoptar medidas para garantizar la salud de personas en el contexto de las movilizaciones de hoy, jueves 19 de enero.

🔴 COMUNICADO | El Ministerio de Salud informa a la población lo siguiente: pic.twitter.com/HkTytt4ZDE — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) January 18, 2023

6:30 a.m. La Policía Nacional continúa redoblando el control en el ingreso a Lima ante el anuncio de la llegada de manifestantes que participarán en la Marcha de los 4 suyos. Agentes siguen ejecutando el operativo en el kilómetro 56.6 de la Panamericana Sur a la altura del peaje de Pucusana.

6:17 a.m. Las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público este jueves 19 de enero debido a la convocatoria de la marcha en Lima tendrán una tolerancia de dos horas en su horario de ingreso al trabajo, confirmó hoy el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

6:00 a.m. El ministro del Interior, Vicente Romero, informó que un total de 9,600 agentes de la Policía Nacional garantizarán el orden interno y resguardarán las entidades públicas y privadas hoy, jueves 19 de enero que se llevará a cabo la denominada ‘Toma de Lima’ o ‘Marcha de los 4 suyos’.

“A los que van a las protestas mi recomendación va en el sentido de que cumplan la ley, cumplan las medidas de seguridad que se están adoptando. No queremos más muertos, no queremos más heridos, basta de sangre, basta de enlutar a las familias en el Perú, no queremos más dolor”, señaló tras finalizar la sesión del Consejo de Ministros del último miércoles.