Como parte del Megaoperativo de Control Municipal en Lima Metropolitana, la Contraloría alertó que los trabajos de ampliación del tramo norte del Metropolitano, que abarca los distritos de Comas y Carabayllo, no concluirían el 28 de diciembre próximo, como lo establece la última ampliación del plazo del contrato, lo que significaría el aplazamiento en la culminación de la obra y el riesgo del reconocimiento de mayores gastos generales a favor del consorcio contratista.

El Informe de Hito de Control N° 25629-2022-CG/GRLIM-SCC, que comprende el periodo del 21 de julio al 24 de octubre de 2022, señala que el riesgo del aplazamiento y, por consiguiente, la puesta en funcionamiento del proyecto, se origina por la falta de coordinación entre la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) y la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) respecto a los equipos y software para el Sistema de Semaforización, así como por la no obtención oportuna del suministro de energía eléctrica, y del agua y desagüe.

Otro aspecto advertido por la comisión de control, es la demora en la aprobación de los expedientes técnicos de variación tramitadas por la supervisión (relacionadas a la instalación de tuberías, cambio de especificaciones técnicas en baldosas acústicas de cielo raso, acabados de muro en estaciones, entre otros) y los retrasos en la construcción de las vías auxiliares del proyecto.

Cabe precisar que, la “Ampliación del Tramo Norte del Cosac I desde la Estación El Naranjal hasta la Avenida Chimpu Ocllo” está valorizada en S/ 555 millones, de acuerdo a la última actualización del 19 de setiembre de 2022, y se estima que beneficiará a unos 371,825 habitantes.

La Contraloría realiza un permanente acompañamiento de control gubernamental a la ejecución de esta relevante obra de interés público, debido a que su conclusión redundará en que los usuarios de Lima podrán recibir los beneficios de ahorro de tiempo en el transporte y calidad en el servicio.

Cambio de especificaciones técnicas

La comisión de control evidenció que Emape aprobó el cambio de las especificaciones técnicas para la implementación de los equipos y software del Sistema de Semaforización de la obra, atendiendo la propuesta del consorcio contratista. Sin embargo, la ATU sostiene que dicha modificación no fue coordinada con dicha entidad y advirtió que el sistema propuesto por Emape no es compatible con el Sistema de Semáforo del COSAC I, por lo que no se garantiza la operación de los buses durante la puesta en marcha de la obra.

De acuerdo a la ATU, las especificaciones técnicas modificadas no están acorde al expediente técnico con el cual se llevó a cabo la Licitación Pública Internacional para la ejecución del proyecto. Según el supervisor, dichos cambios buscan actualizar las funciones de los componentes de semaforización como los controladores o reguladores de tráfico, para lograr una mayor capacidad tecnológica en funcionalidad, operatividad y confiabilidad.

Demora en obtención de energía eléctrica

Otro elemento relevante que puede afectar la culminación de la obra es la falta de obtención del suministro de energía eléctrica (por parte de ENEL) para las estaciones, semáforos, cisternas y Patio Taller. De acuerdo a la nueva ampliación de plazo aprobada, se establecen como fechas de obtención del suministro entre el 30 de octubre y 30 de noviembre de 2022. Sin embargo, dichas fechas son tentativas, puesto que no se disponen de documentos que sustenten la mencionada programación.

Además, previo al suministro de energía eléctrica se tiene que concluir con la instalación de los Tableros Generales de control eléctrico en cada estación. Pero, en una inspección física realizada el 17 y 21 de octubre últimos, se constató que estaban pendientes las instalaciones de dichos tableros con sus respectivos circuitos de alimentación en 6 estaciones: Santa Ligia, Universidad, 22 de agosto, Andrés Belaunde, Los Incas y Chimpu Ocllo.

Asimismo, se corroboró que en el Patio Taller falta concluir el equipamiento electromecánico en la Sub Estación Eléctrica y su acondicionamiento para albergar el medidor de energía eléctrica.

Con respecto a la obtención del suministro de agua y desagüe para el Patio Taller y la Estación Terminal Chimpu Ocllo, previstas para el 20 y 30 de noviembre, el supervisor señaló que también son fechas tentativas debido a que no existe el trazo definitivo de las redes de agua y desagüe.

Retraso en construcción de vías

El informe de control señala también que existe un bajo porcentaje de avance en la construcción de la vía principal y auxiliar en el Tramo 4 (entre las estaciones Los Incas y Chimpu Ocllo), lo cual fue verificado en una visita de inspección a una parte del tramo ubicado frente a la Avenida Chimpu Ocllo, donde se iniciaron los trabajos de movimiento de tierras y se paralizó por el hallazgo de redes de agua de Sedapal.

Demora en aprobación de expedientes

La comisión de control evidenció, además, que Emape demoró en más de 30 días calendarios la evaluación y aprobación de 5 expedientes de variación presentados por la Supervisión en agosto y setiembre de 2022 relacionadas a la instalación de tuberías, cambio de especificaciones técnicas en baldosas acústicas de cielo raso, acabados de muro en estaciones, entre otros. Cabe precisar que la ejecución de la mayoría de las variaciones antecede la realización de otras actividades establecidas en el contrato principal, lo que generaría demora en la culminación de la obra.

Los resultados del presente informe de control fueron notificados oportunamente al titular de Emape para que adopte las acciones correctivas inmediatas a fin de asegurar el logro de los objetivos de esta importante obra.

Los ciudadanos pueden acceder a los resultados del informe y de otros servicios, a través del Buscador de Informes de Control y portal www.gob.pe/contraloria.

