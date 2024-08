El acuerdo comercial con Hong Kong será una gran oportunidad para fortalecer las alianzas comerciales con ese país. Este Tratado de Libre Comercio (TLC) que se firmaría en el marco de la Cumbre de Apec 2024, dará previsibilidad a los futuros negocios y promoverá las inversiones en varios sectores (bienes y servicios).

Para el jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores Cien-Adex, Gabriel Arrieta Padilla, se espera que este acuerdo que se firmaría en noviembre próximo sea de gran aprovechamiento para ambas naciones.

Durante un evento, Padilla señaló que Perú le exporta uvas, arándanos, palta y otros a Hong Kong, pero aún guardan un mayor potencial, al igual que otros productos.

Refirió que, en el 2023, Hong Kong fue el 15.º destino de la oferta con valor agregado nacional, concentrando el 1.3% del total. Asimismo, el 79% fueron productos agro (tradicional y no tradicional), el 9% industriales y el 7% pesqueros (primario y para consumo humano directo), entre otros.

Exportaciones con TLC de Hong Kong podría ser de gran impacto para Perú. Foto: GEC.

“Las uvas, arándanos, paltas, harina de pescado y minerales de plomo concentraron casi el 81% del total de nuestros despachos a Hong Kong, por lo que está pendiente un trabajo para diversificar nuestro portafolio. El acuerdo comercial sumará a ese objetivo”, dijo.

Expresó que hay otros productos que Hong Kong importa de otros países, que Perú también les podría vender. Algunos son el vino, preparaciones para salsas, productos de panadería, pastelería o galletería, para el cuidado de la belleza, perfumes y aguas de tocador, bolsos de materia textil, instrumental para medicina veterinaria y bisutería de material esmaltado.

Impacto económico

Padilla detalló que en el 2023 los despachos peruanos a esa economía sumaron US$ 258 millones y que en el top 3 estaban las uvas con US$ 93 millones, arándanos con US$ 84 millones y las paltas con US$ 18 millones, con variaciones positivas de 9.5%, 7.1% y 14%, de forma respectiva.

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, entre enero y junio del 2024, los envíos a Hong Kong (US$ 126 millones 246 mil) crecieron 22.7%. Los tradicionales (US$ 46 millones) registraron un incremento notable de 1,677.1%, gracias al oro y harina de pescado; y los no tradicionales (US$ 80 millones), cayeron -20.2%.

