El miércoles 20 de agosto el dólar en Perú comenzó el día con un incremento. Esto se debe a la publicación de datos económicos en Estados Unidos que aumentaron las expectativas de un posible recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.828. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.828 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 3.26% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.790 y se vende a S/ 3.810, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.795 a la compra y S/ 3.806 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las monedas de la región cotizaban dispares el día anterior, mientras los inversores buscaban reducir las incertidumbres sobre los temas geopolíticos derivados de la guerra en Ucrania y los monetarios a la espera del simposio de la Reserva Federal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que esperaba que el mandatario ruso, Vladimir Putin, avanzara en el fin de la guerra en Ucrania, pero admitió que el líder del Kremlin podría no querer llegar a ningún acuerdo, añadiendo que esto crearía una “situación difícil” para Putin.

Esta semana, además, destaca el simposio de banqueros centrales realizado por la Fed en Jackson Hole, donde se espera el viernes el discurso del presidente del banco central, Jerome Powell, para proyectar los próximos movimientos de las tasas de interés.