El miércoles 19 de noviembre el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, ante una reducción de las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos vuelva a recortar las tasas de interés este año.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.370. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.373 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.32% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.360 y se vende a S/ 3.380, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.366 a la compra y S/ 3.372 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina subieron el día anterior, en medio de la estabilidad global del dólar y una reducción de las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos vuelva a recortar las tasas de interés este año.

La Reserva Federal comienza esta semana a recibir informes económicos actualizados del Gobierno federal, que ha reabierto tras un cierre parcial de más de un mes, mientras hay en su interior un debate sobre si deben bajar las tasas de interés en su próxima reunión.

Aún no está claro cuántos de los datos retrasados por el cierre sobre empleo, inflación, gasto minorista, crecimiento económico y otras áreas de la economía estarán disponibles antes de la reunión en tres semanas.