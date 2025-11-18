Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
El martes 18 de noviembre el dólar en Perú comenzó el día con un incremento,

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.367. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.362 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso,

LEA TAMBIÉN: Entrada de capitales extranjeros para comprar bonos en soles presiona el dólar a la baja

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.355 y se vende a S/ 3.380, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.359 a la compra y S/ 3.372 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina cotizaron sin dirección uniforme el lunes, en medio de un ligero avance global del dólar y a la espera de datos de la economía estadounidense, en una sesión en que destacó el repunte del peso chileno y de la Bolsa de Santiago, que cerró en máximo récord, tras las elecciones presidenciales.

El principal dato estadounidense de la semana será el informe de empleo de septiembre, que se publicará el jueves. Es posible que las cifras no sean de gran utilidad, ya que los sondeos privados mostraron antes una desaceleración del mercado laboral.

Asimismo, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó el lunes que ha habido señales contradictorias en el mercado laboral y que este podría estar ralentizándose.

