Un estudio de seguimiento realizado en 1990 mostró que el éxito en la prueba estaba asociado con una amplia gama de ventajas en la vida posterior, desde logros académicos hasta un mejor manejo del estrés.

A estas alturas, la lección de inversión asociada es asombrosamente familiar. La golosina de mañana debería ser más valorada que la golosina de hoy. Valorar una empresa por sus ganancias actuales, activos y rendimiento de dividendos es cosa de dinosaurios. El ritmo de la innovación tecnológica ha dejado obsoletas estas métricas; en cambio, lo que importa es la posibilidad de que una empresa tenga un crecimiento futuro explosivo.

Como ejemplo canónico tenemos a Amazon: no rentable durante décadas, ahora la quinta empresa más grande del mundo. Para sus defensores, el crecimiento palpitante que han tenido las acciones durante el año pasado simplemente no importa. Las empresas verdaderamente innovadoras y disruptivas proporcionarán tarde o temprano rendimientos que harán que cualquier contratiempo temporal sea eminentemente soportable.

Tal pensamiento ha guiado a algunos de los inversores más exitosos de las últimas décadas. Sin embargo, sus estrategias se han desarrollado durante un período de 40 años en el que las tasas de interés han caído en su mayoría. Si esa tendencia ahora se revierte, y la Reserva Federal parece dispuesta a aumentar las tasas en tres cuartos de punto porcentual para su tercera reunión consecutiva el 21 de setiembre, la lógica se invertirá. En un mundo de tasas de interés más altas, no vale la pena esperar mañana.

Para ver por qué, primero considere un impulsor crucial de la recesión de este año. En lugar de las ganancias actuales, las acciones de crecimiento ofrecen la perspectiva de mayores ganancias en el futuro. Pero un dólar dentro de diez años no vale lo mismo que un dólar hoy, porque el dólar hoy puede generar ingresos mientras tanto. A una tasa de interés del 1%, necesita depositar US$ 91 para tener US$ 100 dentro de diez años. A una tasa del 5%, puede depositar solo US$ 61. De ahí la caída de este año en las acciones de crecimiento: a medida que las tasas subieron, la promesa de ganancias futuras se ha vuelto considerablemente menos valiosa en el presente.

Esta lógica tiene implicaciones más amplias de lo que la mayoría de los inversores creen. Ahora imagine que recibirá US$ 100 al año, para siempre. Según el razonamiento anterior, esto tiene un valor presente finito, ya que el interés compuesto significa que los pagos en un futuro distante casi no tienen valor. Con tasas de interés del 1%, el flujo de pago vale US$ 10,000; al 5%, vale US$ 2,000. Pero además de reducir el valor, la tasa más alta también cambia la distribución de ese valor. Con tasas al 1%, menos de una décima parte del valor del flujo proviene de los pagos realizados en los primeros diez años. Al 5%, alrededor de dos quintos lo hace.

En otras palabras, las tasas de interés más altas alteran drásticamente los incentivos de las empresas al elegir en qué cronograma invertir. Sacrificar las ganancias a corto plazo por ganancias a más largo plazo es una cosa cuando intenta persuadir a los inversores de que su súper app, algoritmo de aprendizaje automático o widget de secuenciación de genes tiene el potencial de cambiar una industria.

Otra es cuando incluso el mejor de los casos tiene su valor tan fuertemente sesgado hacia lo que se puede hacer en la próxima década. Los fundadores de empresas emergentes están acostumbrados a sacudirse las burlas por los sueños utópicos e inverosímiles. Es más como una patada en los dientes darse cuenta de que incluso la utopía no vale mucho a menos que se pueda lograr en poco tiempo. Las implicaciones tampoco se limitan a las empresas en etapa inicial, o incluso al mercado de valores.

¿Deberían reinvertirse las ganancias en un proyecto que puede no generar rendimientos lo suficientemente rápido como para que valga la pena, o simplemente deberían devolverse a los accionistas como dividendo? ¿Debería una empresa con bonos exigibles y efectivo de sobra molestarse en pagar? ¿Tiene algún sentido que el titular de una hipoteca a tasa fija pague de más, solo para reducir los pagos futuros cuyo valor ya ha caído?

Resultó que la prueba original del malvavisco tenía un defecto. Si se excluyen algunos niños de familias acomodadas (lo que parece hacerlos más dispuestos a retrasar la gratificación y más propensos a tener éxito en el futuro), gran parte de su poder predictivo desaparece repentinamente. Los inversores que han pasado las últimas décadas apostando por una disrupción a largo plazo que cambiará el mundo fueron igualmente afortunados. No es que estuvieran equivocados al ser tan optimistas. Pero con la caída de las tasas de interés, obtuvieron una mano amiga que ahora se está retirando.