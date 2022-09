Rusia y Ucrania son potencias agrícolas: hasta hace poco, el primer y quinto mayor exportadores de trigo del mundo y los dos mayores exportadores de aceite de girasol. Por lo tanto, no fue una sorpresa que los precios de los alimentos aumentaran en febrero y marzo, impulsados por los temores de que las exportaciones se vieran afectadas por la guerra; de hecho, la preocupación era que persistiría la escasez, diezmando las existencias de cereales y provocando una hambruna masiva.

Ese terrible resultado ahora parece haberse evitado. La semana pasada, los futuros de trigo en Chicago, para entrega en diciembre, cayeron a US$ 7.70 por bushel, muy por debajo de los US$ 12.79 que alcanzaron tres meses antes y regresaron a su nivel en febrero. El maíz también ha vuelto a su precio anterior a la guerra. Mientras tanto, el aceite de palma, que se encuentra en miles de platos, desde helados hasta fideos instantáneos, ha vuelto a caer no solo a su precio anterior a la guerra, sino también por debajo (ver gráfico).

El reciente acuerdo negociado por las Naciones Unidas, que permite que las exportaciones de granos ucranianos salgan del puerto de Odessa, solo puede explicar una fracción del cambio: se firmó a fines de julio, después de la mayor parte de la caída de los precios. Se puede atribuir más a la fortaleza de las exportaciones rusas de trigo.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos sugiere que las granjas rusas, lejos de verse afectadas, exportarán un récord de 38 millones de toneladas en el 2022-23, unos 2 millones de toneladas más que el año anterior.

Está en marcha una excelente cosecha, en parte debido al buen tiempo de principios de año, y existe una fuerte demanda de los importadores tradicionales del norte de África, Oriente Medio y Asia.

Las preocupaciones sobre la escasez pueden haber sido exageradas en primer lugar. Charles Robertson de Renaissance Capital, un banco de inversión, argumentó en ese momento que los comerciantes de cereales estaban sobrestimulados, agrupando erróneamente la interrupción a largo plazo del suministro de petróleo y gas y la interrupción prolongada menos plausible del suministro de alimentos. “Las existencias mundiales de trigo eran extremadamente altas”, dice Robertson, “lo que nos indicaba que la relación entre las existencias y los precios se había roto o... que la especulación se había adelantado”.

El gran volumen de especulación en los mercados de futuros también puede ayudar a explicar la volatilidad. Michael Greenberger, de la Universidad de Maryland, ex director de división de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, un regulador, señala que los bancos estadounidenses suelen evitar las reglas que limitan la especulación y asignan swaps a sus filiales extranjeras.

La caída de los precios no se transmitirá inmediatamente a los consumidores. Los precios del trigo y otros cereales han vuelto a sus niveles anteriores a la invasión cuando se cotizan en dólares, pero no en muchas otras monedas. El dólar ha subido este año ante la expectativa de aumentos más rápidos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que ha dejado a algunas economías de mercados emergentes en apuros. La lira turca ha bajado un 27% frente al dólar este año y la libra egipcia ha bajado un 18%. Los países son dos de los tres mayores importadores de trigo del mundo.

Los precios eran altos para los estándares históricos incluso antes de la guerra, y no hay garantía de que no vuelvan a subir. Las sequías en gran parte del mundo afectarán el rendimiento de los cultivos.

Mientras tanto, los fertilizantes siguen siendo caros. La urea, un compuesto utilizado en la producción de los basados en nitrógeno, actualmente cuesta US$ 680 por tonelada, menos que US$ 955 a mediados de abril, pero aún mucho más que los US$ 400 que costaba hace un año. Eso refleja el aumento del costo del gas natural, un ingrediente de los fertilizantes. Dado que los precios del combustible en Europa continúan alcanzando máximos históricos, es posible que haya más desagradables sorpresas en reserva.