Se espera que la rentabilidad promedio de los dividendos que reparten las fibras sea alrededor de 6% en el 2022, lo cual estaría por debajo del promedio de rentabilidad que se espera por las acciones, señaló César Romero, analista de Renta Variable en Renta4 SAB.

Una fibra es un fideicomiso de titulización para inversión en renta de bienes raíces y cotiza en bolsa como una acción. En simple, son fondos de instrumentos de inversión diversificados en bienes inmuebles administrados por gestores especializados y reparten como dividendos el 95% de sus utilidades que obtienen de alquileres. En la BVL hay dos fibras listadas, Fibras Prime del BBVA y Fibra Credicorp.

La recomendación de inversión para este año, según Romero, sería inclinarse por el lado de acciones puntuales en lugar de colocar recursos en fibras, ello debido principalmente a la menor rentabilidad esperada por los dividendos, sumado a que no es un producto del que se pueda obtener ganancia por apreciación de capital.

“Este tipo de productos (fibras) no son tan interesantes en un periodo de recuperación económica, pues los activos más riesgosos terminan siendo más rentables por lo menos a nivel Perú. Además, aún no se espera que el dividend yield de las fibras recobre su nivel prepandemia”, explicó.

Sin embargo, la rentabilidad podría aumentar incluso hasta 7% este año si las fibras tienen más adquisiciones de unidades que ya estén generando rentas, como por ejemplo en centros comerciales o cines con aforos al 100%”, manifestó.

No obstante, si se tiene en cuenta que las fibras reparten dividendos de manera trimestral y las empresas no tienen una periodicidad fija (algunas una vez al año, otras semestralmente, etc.), entonces este tipo de inversión sí sería recomendable para aquellos perfiles rentistas (no se espera que vendan el activo) o, en otras palabras, que viven de sus rentas, según el representante de Renta4 SAB.

“Si quiere invertir en fibras esto debe ser a largo plazo, entre cuatro o cinco años, pues son activos poco líquidos, es decir, cuando salen a venderse generalmente se castigan los precios en 3% o 4%. Es una opción segura”, afirmó.

Sobre las fibras en BVL

La Fibra Prime de BBVA, según Romero, dirige sus inversiones principalmente a centros comerciales, fábricas y en el sector hotelero. “Ellos son dueños de las unidades (terreno y edificación) y cobran las rentas o alquileres. Su precio es de US$ 7.6 con tendencia negativa en el último año”, precisó.

En cuanto a la Fibra Credicorp, esta coloca recursos principalmente en oficinas y su precio es de US$ 83.4 también con tendencia negativa en el 2021, según el analista.

