Además de las inversiones en instrumentos tradicionales como, por ejemplo, acciones o bonos, existen opciones que tienen grandes ventajas en cuanto a riesgo y rentabilidad, como el caso de las Fibras.

¿Qué son las Fibras?

Una Fibra es un Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces. En simple, son fondos de instrumentos de inversión diversificados en bienes inmuebles administrados por gestores especializados.

Ventajas

Según Alonso Choquecota, CEO de InValor, este tipo de instrumentos ofrecen altos dividendos. Para el caso peruano, se reparten en dividendos el 95% de la renta o utilidades netas.

“En la BVL hay dos Fibras listadas, Fibras Prime y Fibra Credicorp, las cuales están ofreciendo un retorno de los dividendos de 1.9% y 4.3% en lo que va del año, aproximadamente″, señaló.

Cabe resaltar que el retorno del dividendo es la división del dividendo sobre el precio de mercado de, en este caso, la Fibra.

Entre otros beneficios, al estar dirigido a bienes inmuebles, ofrece la posibilidad de evitar riesgos a los cuales están expuestos los activos tradicionales. Además, el que esté diversificado (por ejemplo, en almacenes, centros logísticos, oficinas, etc.), reduce el nivel de riesgo.

Otra de las ventajas, señaló Choquecota, es la de apreciación de capital, pues si los inmuebles en los que se invierte aumentan de valor, también estará reflejado en el precio de la Fibra.

“Si se compra un inmueble hoy, es posible que en unos años se valore más, esto tendrá una incidencia favorable en el precio del instrumento. Las Fibras son activos de largo plazo, con horizonte de 10 a más años”, indicó.

Por otro lado, la liquidez (o capacidad de vender el instrumento) es un criterio favorable a considerar. A diferencia de un inmueble común y corriente, este está listado en bolsa, por lo que se puede transar con mayor facilidad.

“Invertir en Fibras ofrece una exposición al sector inmobiliario de manera diversificada con poco capital. Estos instrumentos ofrecen ventajas en cuanto a retorno (dividendos y capital), riesgos y transparencias al ser regulados, lo cual se presenta como oportunidad para varios inversionistas”, señaló el CEO de InValor.

¿Cómo adquirirlo?

Para poder adquirir el instrumento, según Choquecota, el proceso es igual al de la compra de una acción, la cual es a través de una Sociedad Agente de Bolsa (SAB) y se cobra una comisión de por medio.

Previo a ello, para afiliarse a una SAB, se debe contactarla por medio de sus canales de comunicación y, luego de que esta entidad envíe los documentos correspondientes, se deben completar y firmar los mismos.

“El tratamiento es igual que con renta variable (acciones), incluso los impuestos a la ganancia de capital son de 5% y, en caso el valor tenga presencia bursátil o se cuente con formador de mercado, queda exonerado de los mismos”, señaló.

Por otro lado, otra modalidad para adquirir los certificados de las Fibras es a través de las ampliaciones o colocaciones por las que optan las Fibras para levantar capital (financiarse) y comprar nuevos inmuebles.

¿Cuánto necesito para invertir?

Según el CEO de InValor, se puede invertir en Fibra Prime desde US$ 8.80 y en Fibra Credicorp a partir de US$ 99.50 en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

“Con US$ 9 o US$ 100 se puede tener exposición al sector inmobiliario de forma diversificada. La diferencia en los precios no quiere decir que una sea mejor que la otra, sino que tienen distinto valor nominal”, manifestó.

El valor nominal, se refiere al valor obtenido entre la división del capital social de, en este caso la Fibra, y el número de certificados emitidos.