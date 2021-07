No es necesario contar con grandes sumas de dinero, tener la nacionalidad estadounidense o radicar en Estados Unidos para ser un inversor en la Bolsa de Valores de Nueva York (NTSE), señala Gabriela Berrospi, fundadora de Latino Wall Street, quien ofrece una serie de recomendaciones si se apuesta por invertir en la bolsa de Nueva York.

Abrir una cuenta en una plataforma internacional

Según Berrospi, el abrir una cuenta en una plataforma internacional o bróker es muy similar al proceso que tiene el banco.

Para poder efectuar esto, se le brindan datos personales a esta entidad y, cuando este sea aprobado, la persona podrá empezar a disfrutar de todos los beneficios como comprar acciones y hacer trading. Algunas plataformas que recomiendan es Interactive Brokers.

Estos trámites, según Berrospi, pueden hacerse de manera remota. En cuanto a los datos, se le solicitará al potencial inversor, su nombre, dirección, teléfono, e identificación, además de datos respecto a sus ingresos y cuestiones relacionadas.

Conectar con una cuenta bancaria con tu plataforma

Para depositar fondos a tu plataforma de inversiones, se debe conectar la cuenta de donde se desea retirar esos fondos. Al hacerlo, se puede realizar una transferencia de una cuenta local a la plataforma y viceversa.

Esta cuenta, señaló Berrospi, puede ser en moneda local (soles en el caso de Perú). En estos casos habría un proceso de conversión a dólares sujeto al tipo de cambio.

“En Perú muchas personas lo hacen exitosamente, el conectar una cuenta no es un proceso complejo”, indicó.

Seguir un plan con gestión de riesgo

Una regla común, indicó Berrospi, es no invertir más del 10% de tu cuenta en un solo activo cuando estás operando. Esto, ya que a través de la diversificación se reduce el riesgo en las inversiones.

No obstante, si se tiene inversiones a largo plazo se puede tener un porcentaje más alto porque hay un mayor margen de tiempo.

Depositar el dinero para invertir

No existe un mínimo para empezar a invertir. No obstante, indicó Berrospi, aunque el monto a invertir es totalmente flexible, se recomienda empezar con US$ 500 para acciones y US$ 3,500 para trading de opciones.

Respecto a la compra de acciones, señaló Berrospi, esta es una operación similar a la compra de una propiedad. Se recomienda que sea a largo plazo para que se tenga resultados.

“Es lo más fácil que existe en la bolsa. Simplemente compras una acción barata o cara y listo, ya tú decides cuando venderla. La forma más fácil de empezar es comprando acciones de tus empresas favoritas, como Apple o Disney. La idea es mantenerlas como si fuesen propiedades, para que tu patrimonio crezca con el tiempo”, afirmó.

En cuanto al trading de opciones, este tipo de operaciones están guiadas a rentabilizar en el corto plazo, por ejemplo, periodos de 15 días o un mes. Para ello, indicó Berrospi, se debe optar por alguna estrategia de inversión.

“A manera de ejemplo, se puede optar por comprar cierta cantidad de acciones y tenerlas por un periodo de tiempo. Hay acciones que brindan un beneficio por mantenerlas (no venderlas) por periodos cortos de quince días o un mes”, señaló.

Es recomendable practicar antes en modo demo; es decir, con una cuenta con dinero ficticia. Con ello se adquiere experiencia en el rubro y aumenta la familiaridad con el uso de la plataforma, antes de usar el dinero real.

Sobre las comisiones

Los brókers, señaló la fundadora de Latino Wall Street, cobran una comisión; sin embargo, esta es baja y es por transacción. Es decir, no importa el número de acciones que se esté comprando o la cantidad de fondos que se utilicen.

“Ellos cobran una comisión. Por ejemplo, en el caso de Interactive Brokers, es de un dólar. Esta es por transacción (compra o venta)”, indicó.

Recomendaciones

Finalmente, la fundadora de Latino Wall Street comentó que, al momento de invertir en un activo, es importante hacer un análisis fundamental si se trata de una inversión a largo plazo o un análisis técnico si fuese una inversión a corto plazo.

Para el análisis fundamental, señaló Berrospi, es importante revisar información financiera como los ingresos trimestrales y anuales, y el contexto macroeconómico de la empresa en la que se invertirá para evaluar qué podría estar afectando al activo desde lo externo.

“Las herramientas para el análisis fundamental varían en función del activo con el que se quiera operar. Por ejemplo, los inversores de acciones pueden fijarse en las cifras de los informes de resultados de una empresa: ingresos, crecimiento previsto o márgenes de rentabilidad”, afirmó.

En el caso del análisis técnico apuntó que se debe analizar el rendimiento pasado del mercado examinando el gráfico de actividad de las variaciones de precio, volumen, entre otros.

“El análisis técnico se usa más en trading y es únicamente basado en gráficas, las cuales te dirán dónde está la oferta y demanda, y así poder determinar qué es lo vas a suceder. Este va a demandar un poco más de estudio que el fundamental”, indicó.