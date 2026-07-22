¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

22 de julio del 2011. Hace 15 años

EL 47% CREE QUE SU BOLSILLO ESTARÁ MEJOR EN UN AÑO

Pobreza y corrupción son los problemas más urgentes que los peruanos consideran que Ollanta Humala debe solucionar, según encuesta de Datum. Cuatro de cada 10 peruanos tienen poca esperanza de que se suba el sueldo mínimo y uno de cada 2 cree que se reducirá la inseguridad. La mayoría cree que Ollanta Humala sí sabía del viaje de su hermano Alexis.

22 de julio del 2016. Hace 10 años

BANCA PONE CONDICIONES MÁS DURAS PARA PRESTAR A LAS PYMES

Morosidad subió a 9% por empresas que pasaron de micro a pequeñas. Ahora los bancos exigen garantías para otorgar capital de trabajo a las pequeñas empresas, lo que antes no hacían. También han reducido los plazos y montos de los préstamos a este segmento.

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22 de julio del 2021. Hace 5 años

IMPUESTOS QUE PAGÓ LA MINERÍA YA SUPERAN LO RECAUDADO EN 2019-2020

En primer semestre recaudación fue de S/ 8,125.6 millones por impacto de alza de precios De cada US$ 100 que gana una empresa minera, el Estado se queda hasta con US$ 50, según la SNMPE. Igualmente, lo recaudado por impuestos especiales, regalías y gravamen llegó a mayo a S/ 1,652 millones, con lo que supera lo alcanzado el año pasado. Sector tiene 8 cargas tributarias.