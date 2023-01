Las operaciones de endeudamiento externo e interno que realizan los gobiernos para obtener fondos están vinculados principalmente a los niveles de déficit fiscal que se registren en cada país, explicó Carlos Oliva, ex ministro de Economía y miembro del Consejo Fiscal.

Según la ley de endeudamiento del sector público para el 2023, el Gobierno está autorizado a emitir bonos en el mercado internacional por hasta US$ 2,508.4 millones, mientras que en el mercado local, por hasta S/ 22,782 millones.

Pese a la incertidumbre que persisten en los mercados financieros, puede ser un año propicio para que el Perú accede a financiamiento a través de la colocación de papeles de deuda (bonos), estimó Oliva.

Competencia con otros países

Aunque también hay retos.

Por un lado, es probable que haya bastante oferta de estos valores porque casi todos los países emergentes han tenido un déficit fiscal importante debido a la pandemia y sus secuelas, indicó Oliva. Entonces, los bonos peruanos van a tener que competir, por ejemplo, con los de Colombia, Chile o Turquía, añadió.

Aunque nuestro país parte con cierta ventaja pues registra un menor endeudamiento como porcentaje del PBI (38.3% a fin de año, según Credicorp Capital) que Chile (77.1%) y Colombia (52.4%).

Marco Contreras, head of research de Kallpa SAB, advirtió que las colocaciones de los bonos del Gobierno serán a mayores tasas de interés. Eso va a significar incrementos significativos en gastos por intereses que asumirá el Estado, indicó.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendrá que decidir si va a emitir más bonos en soles o en dólares, refirió Oliva. Si bien hay una preferencia por los hacerlo en la moneda local para evitar el riesgo cambiario, la tasa de interés en soles está hoy entre tres y cuatro puntos porcentuales por encima de la tasa en dólares, detalló.

El entorno internacional puede afectar el mercado de emisiones si la Fed sigue subiendo sus tasas de interés, agregó Contreras. “Por ese lado, los bonos podrían enfrentar una mayor prima en las tasas de interés en el corto plazo”, dijo.

Ventana de oportunidad para emisiones

Un punto que juega a favor de Perú es que al no tener un déficit fiscal grande no tiene la necesidad de emitir cuando el mercado financiero no sea favorable. “Como tenemos poca necesidad de plata podemos estar un poco más a la expectativa, no estar tan apurados y buscar un buen momento”, consideró Oliva.

La idea es encontrar una ventana de oportunidad para salir al mercado a colocar los papeles, refirió el ex ministro de Economía.

Asimismo, las mayores tasas de interés serán un atractivo para los inversionistas en papeles del Gobierno, estimó Contreras. Perú es un emisor relativamente sólido y financieramente solvente, resaltó.

De no registrarse más retiros de fondos de pensiones, las AFP deberían retomar, poco a poco, su demanda por los bonos soberanos, coincidieron los entrevistados.

Gestión de pasivos

La ley de endeudamiento público también aprobó las operaciones de administración de deuda hasta por el equivalente, en moneda nacional u otra denominación, a US$ 6,000 millones, bajo la modalidad de prepago, intercambio o canje de deuda, recompras, entre otros.

Oliva consideró que el Gobierno realizará este tipo de operaciones durante el año. Son emisiones de bonos para pagar deuda de corto plazo y endeudarse en el largo plazo, indicó.

“Por lo general, cuando se hacen esas operaciones de administración de pasivos, se aprovecha para emitir un poco de algún bono nuevo”, señaló el economista.

El MEF encontrará la ventana apropiada para una muy buena operación de administración de pasivos y eventualmente para una buena emisión de nueva deuda peruana, confió Oliva.