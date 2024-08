El cambio de tono fue obvio el lunes, cuando SeaWorld Parks & Entertainment Inc. canceló su refinanciación prevista de un préstamo a plazo de US$ 1,550 millones, mientras que SBA Communications Corp. aplazó la revalorización de un préstamo a plazo de US$ 2,300 millones. El martes se retrasó un paquete de US$ 3,650 millones para Focus Financial Partners y los participantes del mercado esperan que se retiren más operaciones de menor calificación.

En otros indicios de que el periodo de acomodación por parte de los inversionistas está pasando, la prima de riesgo de los bonos corporativos con calificación “basura” se disparó al nivel más alto desde noviembre de 2023 y los precios de los préstamos apalancados cayeron el lunes al nivel más bajo de este año.

Es un cambio drástico a lo observado previamente este año, cuando los prestatarios que reestructuraron la deuda para obtener mejores condiciones ahorraron más de US$ 1,400 millones en gastos de intereses anuales desde principios de 2024 hasta mayo.

El punto de inflexión fue el informe de empleo de Estados Unidos del viernes, que dio a entender que la contratación está disminuyendo más rápido de lo previsto, lo que aumenta la preocupación de una recesión y la presión sobre la Reserva Federal para que acelere los recortes de tasas de interés previstos.

“En el caso de las empresas muy apalancadas, los inversionistas sopesarán la magnitud de unas tasas de interés más bajos sobre el flujo de caja frente a una reducción de las ganancias en una economía en desaceleración”, afirmó Scott Macklin, responsable de financiación apalancada en Estados Unidos de Obra Capital Inc. “Ese cálculo sobre el impacto neto podría ser positivo para los prestatarios menos cíclicos y negativo para los más cíclicos”.

Disminución de los préstamos

El cambio de percepción es marcado en el mercado de préstamos apalancados. Hace apenas un par de semanas, los administradores de obligaciones de préstamos garantizados, los mayores compradores de deuda, estaban muy abiertos a las transacciones y luchaban por encontrar nuevos activos para comprar.

Ahora, los inversionistas minoristas están huyendo. El 2 de agosto, el fondo cotizado Invesco Senior Loan registró retiros de casi US$ 490 millones, lo que redujo los activos a US$ 7,690 millones, el nivel más bajo desde el 6 de mayo, según datos recopilados por Bloomberg.

Los fondos que invierten en préstamos apalancados van rumbo a sufrir sus mayores salidas semanales desde la crisis de los bancos regionales de marzo de 2023. Las salidas de capital del 1 al 5 de agosto se estimaron en US$ 1,440 millones, incluidos US$682 millones de fondos gestionados activamente y fondos cotizados en bolsa, según Nelson Jantzen , de JPMorgan Chase & Co.

El mercado de préstamos apalancados ya se había debilitado en las últimas semanas, cuando algunas nuevas operaciones se negociaron por debajo de su precio, dijo Jeremy Burton , gestor de cartera de PineBridge Investments, en una entrevista.

“Vamos a ver cómo cesan las revalorizaciones”, dijo Burton . “Todo lo que no se haya hecho se pondrá en pausa”.

Caída de los bonos basura

La transformación significa que es probable que el mercado de bonos basura en lo que queda de año sea aún más desafiante para realizar operaciones arriesgadas como las de Herbalife Ltd. o Staples Inc. que se llevaron a cabo aunque a tasas más altas. En un caso extremo, una empresa respaldada por Platinum Equity completó una inusual oferta de notas toggle, la primera desde 2021.

El cambio de los inversionistas hacia la deuda de alto rendimiento se basó en la expectativa de que una caída de las tasas impulsaría los precios de los bonos, pero las preocupaciones sobre la economía provocaron una ampliación sustancial de los diferenciales y llevaron a una venta masiva, dijo Grant Nachman , fundador y director ejecutivo de Shorecliff Asset Management.

“La gente se animó con el alto rendimiento el mes pasado por el entusiasmo en torno a los recortes de las tasas de interés, pero cuando los diferenciales se disparan, es otra historia”, dijo. “Los segmentos de menor calidad del mercado de alto rendimiento se empiezan a cotizar mucho más como la renta variable, frente a los bonos de mayor calidad que tienden a responder positivamente a la caída de las tasas”.

Un cierre prolongado de los mercados a las nuevas emisiones no solo dificultaría la refinanciación de las empresas con menor calificación, sino que también agravaría cualquier desaceleración económica, algo que la Reserva Federal vigilará de cerca.

Además, es probable que los prestatarios recurran a los mercados privados, donde muchas empresas han encontrado prestamistas dispuestos en el pasado. Una vez más, la Reserva Federal estaría atenta a las empresas que tengan dificultades para refinanciar sus compromisos, lo que aumentaría el volumen de deuda en dificultades, que llevaba meses reduciéndose, y elevaría las posibilidades de que se produjeran rebajas de calificación y espirales de precios.

“Si continúa esta volatilidad, las pérdidas de ganancias serán imperdonables”, afirma Lauren Basmadjian , responsable mundial de crédito líquido de Carlyle Group. “Se verán variaciones de precios más drásticos en los préstamos a prestatarios cuyos resultados fueron decepcionantes”.