Remuneración de los depósitos del público

1. Las tasas de interés de los depósitos, por efecto de la política monetaria del BCR, seguirán un sesgo a la baja el próximo año. Aunque algunas entidades financieras consideran que la tendencia se mantendría en todo el 2025, Caja Arequipa sostiene que se prolongará hasta mediados de ese año.

Mercado integrado de Perú, Chile y Colombia

2. El mercado único conformado por las bolsas de Chile, Perú y Colombia, conocido como nuam, entrará en funciones a mediados del próximo año, con la instauración de una plataforma de negociación para valores de las tres plazas.

Interoperabilidad de billeteras digitales

3. Se espera la consolidación en el ecosistema de pagos en tiempo real mediante número de celular y código QR. El BCR dejó listo el camino para la conexión de fintech, bigtech y empresas de telecomunicaciones al sistema a través de billeteras digitales y entidades financieras.

Mayor seguridad en tarjetas de crédito

4. A iniciativa de la SBS, se solicitará una doble autenticación de los clientes del sistema financiero en las transacciones con tarjetas de crédito. Se exigirá pin o clave en las compras no presenciales con el dinero plástico. Esta implementación busca mitigar las operaciones no reconocidas y fraudes cada vez más sofisticados basados incluso en la IA.

Moneda digital del Banco Central de Reserva

5. El instituto emisor eligió a la empresa de telecomunicaciones Bitel para el primer piloto de dinero virtual, cuyo despliegue masivo sería el próximo año. Con ello planea fomentar el acceso y uso de los pagos digitales en la población no bancarizada que utiliza efectivo y que no tiene conexión a Internet.

El instrumento de política monetaria

6. La política monetaria del BCR, aún en zona restrictiva, continuará normalizándose. Así, la tasa de interés referencial, hoy en 5.25%, bajará, según analistas económicos, a 4% a finales del 2025. Los bancos estiman que cerrará ese periodo en 4.25%, según encuesta del instituto emisor.

Evolución del precio del oro

7. La cotización del metal precioso se incrementó 28% respecto del 2023. En los últimos dos meses, el oro alcanzó máximos históricos. Ayer trepó a US$ 2,680 la onza, impulsado por las expectativas de flexibilización monetaria de la Fed y tensiones geopolíticas. El BCR proyecta un valor de US$ 2,533 la onza en el 2025.

Pensión por consumo para afiliados a AFP y ONP

8. Ciudadanos podrán destinar a su fondo de pensiones el 1% de los consumos, acreditados con comprobante de pago, hasta por un máximo de S/ 41,200 ( 8 UIT) al año, en compras individuales que no deben superar los S/ 700. Ello les ayudará a conseguir una mayor pensión en la vejez.

Tasa de interés de créditos hipotecarios

9. El costo del financiamiento para la compra de un inmueble tenderá a la baja el próximo año en línea con los recortes de tasa de referencia de los bancos centrales y el menor rendimiento de los bonos de largo plazo. A la fecha, la tasa promedio de la banca es de 8.47% anual.

LEA TAMBIÉN Familias ricas elevan inversión en bienes raíces ante reducción de tasas

Seguro de invalidez y sobrevivencia de AFP

10.Se prevén mejoras en las condiciones del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio que adquieren los afiliados al sistema privado de pensiones. El costo de esta cobertura asciende a 1.70% de la remuneración mensual del trabajador, lo que significa que los aportantes pagan más por dicho seguro que por la gestión de fondos.

BVL se beneficiará de mejores precios de metales

11.El buen desempeño de los metales y las perspectivas de que se sostengan niveles de precios elevados favorecerá a las compañías mineras. Con ello, mejorarían los índices de la bolsa limeña, en cuya composición prevalecen estas firmas.

Requerimientos de capital en el sistema financiero

12. La senda trazada por la SBS contempla que el índice de capital global de las entidades financieras vuelva a niveles prepandemia en el 2025. La crisis sanitaria llevó al supervisor a flexibilizar este indicador y estableció un cronograma de retorno, que luego se fue aplazando.

Ley de tope a tasas de interés

13. El pleno del Congreso tiene pendiente la votación de un proyecto que deja temporalmente sin efecto la ley de topes a tasas de interés de los créditos de consumo y para mypes. Con ello se exceptuaría por cinco años la aplicación de esta norma.

Menor concentración en la banca

14. El Ejecutivo introdujo cambios que llevarán a las entidades financieras a reducir la concentración de los créditos. Para ello habrá mayores limitantes para préstamos a vinculados y deudores de riesgo único.

No más acceso a retiros de AFP antes de jubilación

15. La reforma previsional recientemente promulgada cierra el sistema privado de pensiones a potenciales intentos de nuevas liberaciones. El fondo fue perforado desde la pandemia con una salida de S/ 115,000 millones.

ONP o AFP

16. Los nuevos trabajadores, obligatoriamente, serán inscritos en el sistema de pensiones. Deberán elegir entre el sistema nacional (ONP) y privado (AFP). De no expresar su intención, serán afiliados por default o automáticamente a la ONP.

Proyecciones para el precio del cobre

17. La buena racha del cobre se extendería en el 2025. El BCR proyecta que el metal rojo cotizaría en promedio en US$ 4.19 la libra ese año, por encima del US$ 4.12 que será la media del ejercicio en curso. La demanda superior a la oferta respaldará al referido metal.

Estimados para el precio del dólar

18. La cotización del dólar en el mercado local mantendría niveles próximos a los actuales el año entrante. Los analistas económicos prevén un nivel de S/ 3.80 y las entidades del sistema financiero, S/ 3.76 en el 2025. Hoy la divisa cotiza en S/ 3.75, con presiones a la baja tras la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. de rebajar su tasa referencial en 50 puntos básicos.

Fondo de seguro de depósitos de cooperativas

19. Los depósitos en las cooperativas de ahorro y crédito tendrán protección desde el 2025, pese a que inicialmente el seguro estaba previsto para este año. Dicho respaldo estará disponible para las coopac que cumplieron con los aportes requeridos.

Evolución del precio del zinc

20. Este metal registra unincremento en su precio de 8% respecto del 2023. La cotización disminuyó en los últimos dos meses debido a la menor demanda, influenciada a su vez por la crisis del mercado inmobiliario en China. El precio promedio estimado para el 2025 es de US$ 124 la libra.

Aumento en la inversión en fondos mutuos

21. Seguirá ampliándose la oferta de fondos mutuos que invierten en activos extranjeros. Estos vehículos registran una recuperación en patrimonio administrado y en número de partícipes, tras la sangría sufrida en el 2021.

Empresas de criptomonedas reportarán a UIF

22. Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, como se denomina a las personas y empresas que ofrecen estas operaciones, deberán ceñirse a la supervisión de la UIF en lo que concierne a prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Cajas municipales y socios estratégicos

23. Se prevé que el próximo año las cajas municipales incorporarán a aliados estratégicos que permitan fortalecer su patrimonio en un contexto en que el sector microfinanciero experimenta un proceso de consolidación.

Recortes de tasa de la Reserva Federal

24. El Banco Central de EE.UU. sugiere que podría haber futuras bajadas de su tasa referencial, que hoy se sitúa en un rango de 4.75% a 5%. La Fed señala que su tasa se situará este 2024 en 4.4%, (el equivalente a un rango del 4.25% al 4.5%), y llegará al 3.4% en el 2025.

Estimados para el precio del petróleo

25. La cotización promedio del petróleo WTI se redujo en 4%, al pasar de US$ 80 el barril en junio a US$ 77 en agosto. Ello respondió a la preocupación por la desaceleración de la demanda global, especialmente en China y Estados Unidos. Para el 2025, el BCR estima un precio de US$ 71 el barril.

LEA TAMBIÉN AFP revisarán en 60 días pensión preliminar para herederos de afiliados