La acción de la tienda de videojuegos GameStop pasó, en el transcurso de enero, de un precio que promediada los US$ 18 a un precio intradía de US$ 492, con una capitalización de mercado de aproximadamente US$ 28,000 millones, la cual supera aproximadamente a la mitad de las compañías del S&P 500.

Esto se explica por la compra coordinada de miles de inversionistas retail mediante el foro de inversiones WallStreetBets en el sitio web Reddit. Ellos decidieron ‘enfrentarse’ a los hedge funds que apostaban la caída de la acción mediante ventas en corto (shorts). Bajo esta misma premisa, el ejército retail impulsó también acciones de empresas como Nokia, Blackberry, la cadena de cines AMC y metales como la plata.

“El tema de fondo revela la creciente influencia de los inversionistas naturales en el funcionamiento de los mercados financieros, así como de las plataformas de trading online como Robinhood”, apunta Luis Eduardo Falen, head de Macroeconomía de Inteligo SAB.

En el 2019 la participación del inversionista retail era de 10%, hoy es de 25%. Si bien ello refleja la democratización en el acceso al mercado de valores, Falen considera que la posibilidad de coordinar movimientos entre miles de inversionistas elevaría la volatilidad del sistema, con resultados adversos para los mismos inversionistas.

Robinhood ha reconfigurado el mercado de brókeres online de Estados Unidos. La app de trading se diferencia de los corredores de bolsa tradicionales por no cobrar comisiones por transacciones ni exigir un monto mínimo para invertir. Debido a su fácil acceso, y a la pandemia, Robinhood ha pasado de registrar 1 millón de usuarios en el 2016 a cerca de 15 millones en la actualidad. La compañía vale un 50% más desde antes de la crisis sanitaria.

Sin embargo, esto conlleva ciertos riesgos. El head de Macroeconomía de Inteligo SAB explica que la principal crítica hacia este modelo es la falta de asesoría financiera a los clientes, que son en su mayoría principiantes en el mercado de valores.

“Tal desconocimiento puede conducir a un comportamiento más especulativo y, por tanto, riesgoso. Por ejemplo, el rumor sobre un eventual giro de negocio de Kodak elevó el precio de su acción en más de 1,500% en una semana debido a la alta demanda de inversionistas de Robinhood, pero el rally no se sostuvo más allá de ese periodo”, señala el economista.

Esto, sumado a este nuevo movimiento de acciones coordinadas desde foros en Internet, pone nuevos riesgos sobre la mesa. “El principal es una mayor volatilidad y pérdida de valor para los inversionistas poco experimentados. Por ejemplo, ante el mayor riesgo de realizar ventas en corto —por episodios como los de GameStop—, los inversionistas institucionales harán menos operaciones de este tipo. Si los shorts van a ser muchos menos, va a haber menos gente que detenga alzas injustificadas, por lo que la sobrevalorización de determinadas acciones podría encontrar menos frentes”, indica Falen.