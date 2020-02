HSBC sugiere bonos verdes a inversores recelosos en emergentes

¿Quiere rendimiento en deuda de mercados emergentes pero no le gusta la clase de activos? Pruebe con los bonos verdes.

Este es el discurso de los inversionistas de HSBC Holdings Plc que prevén un aumento resultante en las ventas de deuda.

“Ahora hay bastantes compañías que aprovechan el mercado de bonos verdes porque los inversionistas de otra manera nunca verían el riesgo subyacente”, dijo Daniel Klier , jefe global de finanzas sostenibles en HSBC. “Muchos inversionistas están muy interesados en la emisión verde de los mercados emergentes”.

El debut de un sukuk (bono islámico) verde para el gobierno de Indonesia ayudó a abrir el mercado árabe, según Klier, quien también señala la demanda de América Latina e India. Los inversionistas obtienen más rendimiento sin renunciar a la liquidez y pueden obtener activos que rinden mejor que otras deudas en el mercado secundario, dijo.

“Los emisores en India le dirán que muchos de los inversionistas que obtienen nunca considerarían el riesgo subyacente, pero que analizarán el elemento verde del mismo”, dijo Klier en una entrevista en Nueva York el lunes.

A los inversionistas mundiales de renta fija les resulta cada vez más difícil obtener rendimiento a medida que las tasas caen, lo que hace que los mercados emergentes parezcan relativamente más atractivos. El rendimiento de Estados Unidos a 10 años alcanzó un mínimo histórico esta semana y toda la curva de rendimiento alemana se tornó negativa.

Los prestatarios de los mercados emergentes han emitido alrededor de US$ 315,000 millones en deuda en lo que va del año, la mayor cantidad registrada en ese período, según datos compilados por Bloomberg. Solo una pequeña parte de esto ha derivado en la divulgación ambiental, social o de gobierno.

HSBC, asociado con la Corporación Financiera Internacional (CFI), parte del Banco Mundial, lanzó un fondo de bono verde global en junio para ayudar a los emisores a recaudar más capital para financiar proyectos sostenibles. La CFI mitiga los riesgos monetarios y políticos, dijo Klier.

Algunos de los acuerdos ecológicos de mercados emergentes que HSBC organizó el año pasado incluyen la deuda de US$ 1,000 millones de Hong Kong, el acuerdo de US$ 1,400 millones de Chile, el acuerdo ecológico de Azure Power Solar Energy Private Ltd cercano a US$ 350 millones de India y los sukuks verdes de US$ 2,000 millones de Indonesia.

“Nos permite atraer a personas que, de otro modo, nunca considerarían el riesgo de los mercados emergentes”.

Los de mejor desempeño

HSBC espera que los próximos grandes emisores de deuda sostenible a nivel mundial provengan de sectores como el acero, el transporte marítimo, el cemento, la aviación, el petróleo y el gas y los metales y la minería. El banco está ayudando a las empresas en esos sectores a través del proceso de transición, agregó Klier.

“Todos saben que tienen un período de tiempo muy corto para entender bien la narrativa”, dijo Klier.

Y los inversionistas, que generalmente obtienen los mismos términos que la deuda no verde del mismo emisor, también deberían estar contentos.

“En realidad, vemos que los bonos verdes funcionan mejor en el mercado secundario, tanto en los mercados al alza como a la baja”, dijo Klier. El prestamista con sede en Londres fue el mayor suscriptor de bonos verdes en 2019, según datos compilados por Bloomberg.