FOTOS | Un fabricante de relojes de Hong Kong no consigue muelles o ruedas para sus piezas. En Nueva Zelanda, las langostas son devueltas a su hábitat natural. Un estudio de San Diego se enfrenta a retrasos en el lanzamiento de sus nuevos juegos de mesa de fantasía.

El brote de coronavirus, que ha debilitado la economía de China, está reverberando cada vez más en la economía mundial y las cadenas de suministro. Para evaluar el impacto, los reporteros de Bloomberg News pidieron a las empresas de todo el mundo que compartan sus experiencias.

Estas son algunas historias:

Relojero de Hong Kong

El fabricante de relojes de alta gama William Shum Wai-lam se especializa en relojes tourbillon diseñados y ensamblados en Hong Kong, pero recibe cientos de componentes especializados (agujas, diales, vidrio, correas y hebillas) que se utilizan en cada pieza de las fábricas de China continental. El cese de la producción ha dejado a su Memorigin Watch Company con un libro de prepedidos de alrededor de 2,000 relojes que no puede fabricar.

“Todos los relojes que prometí a los clientes tienen que retrasarse”, dijo. “Esta es la primera vez que me encuentro con un proveedor que no puede suministrarme”.

La naturaleza especializada de los relojes que fabrica significa que las opciones de Shum para proveedores alternativos fuera de China son limitadas dados los costos adicionales que supone.

“Lo único que podemos hacer es seguir esperando”.

Fabricante estadounidense de juegos de mesa

Los aficionados a Renegade Game Studios tendrán que esperar más este verano para poder tener en sus manos los nuevos juegos de mesa de fantasía de la compañía.

Renegade, con sede en San Diego, fabrica juegos especiales con magos, guerreros vikingos e incluso algunos gatitos tiernos, y los obtiene de Shanghái y Shenzhen. Por ahora, dos de las tres fábricas que producen sus juegos están operando, aunque a un nivel inferior a su capacidad total, dijo el presidente Scott Gaeta.

La situación sería mucho peor si la crisis de la cadena de suministro llegara en el tercer trimestre, unos meses antes de la temporada navideña. Aun así, los retrasos que ocurran ahora en fábrica afectarán su inventario en junio y julio.

“A partir de hoy, esperamos un retraso de envío de dos a seis semanas a nuestros clientes”, dijo Gaeta. “Tendremos que retrasar las fechas de lanzamiento. La situación es muy cambiante”.

Máscaras en México

Jonathan Bass, un empresario de Los Ángeles que produce arte para pared y muebles en una fábrica de México, dice que algunos de los componentes que necesita para su producción están bloqueados en un puerto al sur de Shanghái. Espejos con respaldo de aluminio, bisagras de puertas y rellenos de almohadas de poliéster se encuentran entre los artículos que está esperando, lo que lo obliga a buscar proveedores alternativos más cerca de su país.

“Las firmas de transporte marítimo siguen diciéndonos que son otras dos semanas”, dijo Bass, molesto por el cobro de una tarifa de almacenamiento en el puerto mientras el barco espera la autorización para partir.

Una preocupación también ha sido cómo y dónde obtener suficientes máscaras faciales, que había estado obteniendo de China y que las autoridades mexicanas exigen para sus trabajadores de fábrica. China está registrando una grave escasez. Bass espera que se le permita fabricar sus propias máscaras.

“Si este flujo no comienza a pasar de seis a ocho semanas a partir del Año Nuevo chino, se verá un gran impacto”, dijo.

Componentes de automóviles alemanes

En el proveedor alemán de componentes de automóviles Webasto, ocho de sus aproximadamente 1,000 empleados en Stockdorf contrajeron el virus después de la visita de un compañero chino para una sesión de formación en enero, lo que obligó al fabricante a cerrar las operaciones en la planta durante dos semanas. El cierre concluyó después de que alrededor de 180 empleados fueran examinados para detectar la enfermedad y la compañía contrató especialistas para desinfectar sus espacios de trabajo y salas de reuniones.

“Estamos aliviados de que no se hayan presentado nuevos casos de enfermedad entre nuestros empleados”, dijo el líder ejecutivo del grupo, Holger Engelmann, a principios de este mes. “Sin embargo, seguimos siendo cautelosos porque todavía sabemos muy poco sobre este virus”.

La compañía dice que ha reiniciado la producción en la mayoría de sus localizaciones en China, solo hasta cierto punto. Se podría tardar hasta principios de marzo antes de que las operaciones vuelvan a funcionar con normalidad, dijo un portavoz. El fabricante tiene 12 localizaciones en China, dos de las cuales están en la provincia de Hubei, y ha establecido un grupo de trabajo global para abordar cualquier problema en su cadena de suministro.

‘Ropa hecha en Indonesia’

En la isla principal de Java, Indonesia, las fábricas de prendas de vestir que conforman el cinturón textil del país están aumentando la producción a medida que las empresas buscan mudar sus operaciones de China. Aquellos que no habían cambiado debido a la guerra comercial "ven el virus como una llamada de alerta", dijo Iwan Lukminto, presidente director de PT Sri Rejeki Isman.

En una fábrica de Sri Rejeki a las afueras de Solo, en Java Central, donde miles de trabajadores cosen ropa para firmas como J.C. Penney Co., Guess? Inc., Walmart Inc. y otras marcas importantes, las máquinas de coser funcionan a plena capacidad. "El virus ha confirmado que todos hemos estado dependido demasiado de China", dijo Lukminto, y agregó que el aumento en los pedidos significa que trabajarán en su apogeo durante los próximos seis meses al menos.

Lukminto dijo que también había recibido un pedido de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres de Indonesia por 20,000 trajes químicos. Los overoles de cuerpo entero, también conocidos como QBRN porque protegen contra amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, se distribuirían entre las personas en la primera línea de defensa si se produjera un brote del virus en Indonesia. También ha habido interés de China y Taiwán, dijo Lukminto.

Pero también hay un impacto negativo. Budiarto Tjandra, director de PT Panarub Industry, que fabrica zapatos para Adidas y Mizuno, dijo que el cierre de fábricas en China ya estaba causando problemas. "Nuestros suministros de material se han interrumpido porque parte de nuestro material se importa desde China, y la fábrica del proveedor aún está cerrada", dijo.

Productos para mascotas en Malasia

Nutri Pro Pets Sdn Bhd., una compañía de productos para mascotas de Malasia, está imponiendo restricciones de compra sobre su arena para gatos, que importa desde China.

"Mi mayor problema en este momento es que todos mis clientes se asustaron un poco y se apresuraron en comprar los productos de mi empresa", dijo Steve Soh, gerente de marketing de Nutri Pro Pets. "Esta situación hace que sea imposible que mi inventario dure más de un mes".

"Y ahora, todo lo que puedo hacer es preguntarle al proveedor cuándo podrá producir", dijo.

Problemas en alta mar

William Fairclough, director gerente de Wah Kwong Maritime Transport Holdings Ltd., que posee conjuntamente buques cargueros, barcos petroleros y pequeños cargueros de GLP, dijo que su empresa tendrá que esperar un poco más por los pedidos que ha realizado.

"Tenemos un par de barcos que serán entregados de astilleros en China, uno en abril y otro en junio, y ya nos han enviado una fuerza mayor porque simplemente no tienen los trabajadores, ellos no están allí", explicó.

"Teníamos un barco que solicitó en China mantenimiento regular en dique seco y nos presentamos en el astillero la semana pasada y simplemente dijeron 'lo siento, simplemente no hay gente aquí'".

Fairclough espera que eso cambie en las próximas semanas, ya que el gobierno chino alienta a los trabajadores a regresar. "Al fin y al cabo no es un suceso que cambie todas las reglas de juego".

Langostas de Nueva Zelanda

El Gobierno de Nueva Zelanda dijo el 5 de febrero que entre 150 y 180 toneladas de langosta viva se mantenían en el país en contendores y tanques, en mar y en tierra, tras la cancelación de pedidos por parte de los compradores chinos.

El Gobierno dijo que permitiría una liberación limitada de la langosta de roca de vuelta a la naturaleza. El ministro de Pesca, Stuart Nash, dijo en un comunicado que la “decisión afectará a las langostas vivas en contenedores en el mar, y algunos en tanques en tierra. Significa que se pueden recoger nuevamente cuando acaben los trastornos al comercio”.

Firmas de equipos mineros en Japón

Komatsu Ltd. de Japón, el segundo fabricante de equipos de minería, trasladará la producción de algunas piezas desde China a otros países asiáticos debido a las limitaciones de la fábrica. Para evitar interrumpir el suministro global de sus gigantescas excavadoras, Komatsu necesitará fabricar o comprar componentes utilizados en estructuras de vehículos, arneses de cables y piezas de fundición en otros países como Japón, Vietnam y Tailandia, según la portavoz Naoko Furumai.

Su rival Hitachi Construction Machinery Co. se vio obligado a suspender la producción de máquinas y piezas en su planta en la provincia oriental china de Anhui debido a las restricciones establecidas para contener el virus. Tomará algún tiempo reiniciar la fabricación en la planta, según la portavoz de Tokio, Sayori Nagaoka.

Fabricantes de muebles de Vietnam

Hace pocos meses, Xuan Hoa Vietnam Joint Stock Co. recibía a posibles clientes extranjeros que buscaban trasladar parte de su producción de muebles a Vietnam desde China. Ahora, la compañía está teniendo dificultades para encontrar piezas clave como redes de plástico para sillas y arandelas de goma para mantener sus líneas de ensamblaje operativas después de que los proveedores chinos cerraran las fábricas.

“Estamos tratando de mantener la fábrica funcionando, obteniendo materiales de otras fuentes a nivel nacional, pero estamos muy preocupados”, dijo el responsable ejecutivo Le Duy Anh, cuyos clientes incluyen el gigante sueco de muebles Ikea. Anh, cuya fábrica de 500 trabajadores se encuentra al noroeste de Hanoi, ha reducido las horas de los empleados mientras recorta la producción.

“Esperamos que las cosas mejoren cuando llegue el verano y mate al virus”, dijo. “Pero en estos momentos estamos atravesando dificultades”.