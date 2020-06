Goldman Sachs elevó su pronóstico para el precio del oro, ya que espera que continúe el repunte del lingote debido al temor a la depredación de la moneda y a la incertidumbre económica causada por la crisis del coronavirus.

El banco elevó sus estimaciones de precio del oro a tres, seis y 12 meses a US$ 1,800, US$ 1,900 y US$ 2,000 por onza desde US$ 1,600, US$ 1,650 y US$ 1,800 por onza, respectivamente.

“Dejando de lado la incertidumbre política, creemos que el temor a la desvalorización sigue siendo el principal motor del precio del oro en un entorno posterior a una crisis como esta”, escribieron en una nota los analistas de Goldman Sachs.

Un dólar más débil impulsará el poder adquisitivo de los principales consumidores de oro en los mercados emergentes, junto con la relajación de los confinamientos, añadió el banco.

Frente a una conmoción sin precedentes y a la respuesta política, sigue sin estar claro cuán inflacionaria será la recuperación económica, dijo Goldman.

“Para que los precios del oro superen materialmente los US$ 2,000, creemos que la inflación tendrá que superar el objetivo de 2% de la Reserva Federal y que esta medida se alcanzará con una respuesta política moderada”.

Los tipos de interés más bajos y las medidas de estímulo generalizadas tienden a impulsar la demanda de lingotes de oro, que a menudo se consideran como una cobertura contra la inflación y la depreciación de la moneda.

Los precios del oro al contado, que se negociaban alrededor de US$ 1,730 la onza el viernes, han subido casi 14% este año impulsados por las medidas de estímulo sin precedentes de los bancos centrales, ya que el brote de coronavirus destrozó las economías.

El banco estadounidense también aumentó sus estimaciones de tres, seis y 12 meses para la plata a US$ 19, US$ 21 y US$ 22 por onza desde US$ 13.5, US$ 14 y US$ 15 por onza, respectivamente.