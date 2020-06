Cuando unos frustrados congresistas estadounidenses encuestaron a los principales bancos del país el año pasado para determinar si vinculan cifras de diversidad con la compensación de ejecutivos, la respuesta fue unánime: “no”.

E incluso solo la mitad de los ocho bancos de mayor tamaño del país dijeron que consideran la diversidad en las evaluaciones de desempeño.

Eso está cambiando.

El responsable ejecutivo de Wells Fargo & Co., Charlie Scharf , dijo al personal el martes que los miembros del selecto comité operativo de la firma serán calificados anualmente sobre el incremento de la diversidad en la fuerza laboral. Las evaluaciones “tendrán un impacto directo en las decisiones de compensación de fin de año”, prometió en un memorando interno.

El anuncio se produce en medio de protestas en todo el país por la injusticia racial, las cuales están aumentando el escrutinio en el papel que los bancos han desempeñado en la creación y perpetuación de las disparidades económicas. Algunos de los mayores prestamistas del país han reconocido durante años que necesitan diversificar aún más su equipo directivo y su fuerza laboral, pero no han logrado un progreso significativo.

“Es una muy buena idea, y creo que va a funcionar”, dijo Jeanne Branthover , jefa global de servicios financieros en la firma de cazatalentos DHR International. “El cambio ocurrirá si se vincula a la compensación”. Branthover anticipó que más compañías seguirán su ejemplo.

Las empresas se han estado moviendo gradualmente en esa dirección, aunque a un ritmo soporífero, impulsadas por el cambio en el ánimo del público sobre la diversidad y la inclusión, particularmente en el escalón superior corporativo de Estados Unidos, donde la composición es todavía en gran parte blanca y masculina.

Según los datos recopilados por Bloomberg, al menos el 3% de los miembros del S&P 500 incluyen alguna forma de métrica de diversidad en sus planes de compensación ejecutiva.

En marzo pasado, Goldman Sachs Group Inc. dijo que los directores de negocios de toda la compañía serán evaluados por su capacidad para cumplir con los objetivos de diversidad y que la medición estará directamente vinculada a la determinación de compensaciones y ascensos.

Goldman dio a conocer la iniciativa unas semanas antes de que un Comité de Servicios Financieros de la Cámara interrogara a su líder ejecutivo y jefes de otros bancos en una audiencia para examinar la diversidad y otros asuntos.

Los resultados de la encuesta publicados posteriormente por un subcomité no especificaron qué otras empresas incluyen la diversidad en las evaluaciones de desempeño. Citigroup Inc. se encuentra entre los bancos que utilizan objetivos de representación como parte de las mediciones no financieras que se tienen en cuenta para la compensación ejecutiva.