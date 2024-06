Las ventas netas de este mes en el sector tecnológico estadounidense van rumbo a ser las mayores registradas en datos que se remontan a 2017, según cifras de Goldman. Las acciones de semiconductores y equipos de semiconductores fueron las más vendidas por los fondos de cobertura, seguidas por las de software e internet.

Las acciones de Nvidia han registrado fluctuaciones tras perder US$ 430,000 millones en valor de mercado a finales de la semana pasada. Además, junio ha sido un mes volátil para los valores de las grandes tecnológicas, después de que el meteórico ascenso de Nvidia, Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. y Apple Inc. representara más de la mitad del avance del 15% del S&P 500 este año.

Peso tecnológico en las oleadas del S&P 500 | El sector se acerca al peso récord del 35% de la era puntocom

La reducción de la exposición de los fondos de cobertura contrasta marcadamente con las entradas de capital en fondos relacionados con la tecnología registradas la semana pasada, en las que el índice Nasdaq 100, de alta ponderación tecnológica, alcanzó un nuevo máximo histórico el 18 de junio.

El peso del sector tecnológico en el S&P 500 alcanzó el 33% la semana pasada, el nivel más alto en aproximadamente 24 años.

Además, la inversión basada en factores de impulso que llevó a valores como Nvidia a alcanzar máximos históricos este año, también está flaqueando. Los datos de Goldman muestran que la exposición de los fondos de cobertura al impulso está a punto de disminuir por primera vez en seis meses.

Tanto la “concentración a largo plazo” como la “aglomeración a largo plazo” han experimentado descensos notables y se sitúan en los niveles más bajos de este año, lo que sugiere que los gestores de fondos largo-corto se han vuelto más conscientes de una posible reducción de esos factores tras los fuertes retornos.

Fuente: Goldman Sachs, datos al 24 de junio.

El retroceso no solo afecta a la tecnología. Los fondos de cobertura se están inclinando más a la defensiva de lo habitual. Su apalancamiento bruto —una medida del apetito por el riesgo— ha ido disminuyendo, y Norteamérica y Europa son las regiones con mayores ventas netas en lo que va de junio.

“Después de agregar riesgo a su cartera en todas las semanas menos una en lo que va del año, los flujos comerciales de las últimas sesiones apuntan a la eliminación de algunos riesgos, impulsados por ventas largas y, en menor medida, coberturas cortas”, escribió Goldman en una nota.

