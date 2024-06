Mayo terminaba siendo un mes excelente para las bolsas, con subidas generalizadas en prácticamente todos los índices, donde el Dow Jones ha superado los 40,000 puntos por primera vez en su historia, el S&P ha superado los 5,300 puntos y el Nasdaq Composite ha superado los 17,000 puntos, todos ellos batiendo máximos históricos de todos los tiempos.

Sin embargo esas alzas fueron muy desiguales y muy sesgadas hacia la tecnología el sector que viene liderando las subidas bursátiles estos últimos años. Y hay que decir que incluso en la tecnología hemos visto también algunas pequeñas grietas, como la de Salesforce que se cedía un 14% tras presentar sus cifras trimestrales, continuando así la profunda corrección, superior al 25%, que inició a principios de marzo tras alcanzar su récord histórico de cotización.

La pregunta con la que iniciábamos el mes de junio es si la reacción alcista de las bolsas en mayo supone la vuelta al rally alcista, tras el paréntesis de abril. En el transcurso estos primeros 20 días podemos afirmar que las bolsas han seguido el mismo guion de las últimas semanas, que la tecnología ha vuelto a ser la protagonista y que Nvidia sigue siendo el valor que mueve a las bolsas.

Las bolsas están apostando así a un nuevo superciclo alcista, cuyo motor esencial sería la rápida extensión a todos los sectores de la inteligencia artificial generativa, tanto que Nvidia se ha posicionado como la empresa más grande del mundo por su valor en bolsa tras acumular una subida del 166% desde el primero de enero.

La inteligencia artificial no deja indiferente a nadie. Apple anunciaba en su conferencia anual de desarrolladores, celebrada el pasado lunes, su apuesta por la IA generativa y se ganaba una subida semanal del 7.9%. Oracle también subía casi un 10% en la semana tras mostrar sus avances en la implementación de la IA. Adobe, hacía también lo propio, mostrando una fuerte demanda hacia sus soluciones basadas en la IA generativa, que ha incorporado a Photoshop y otros productos, subiendo un 14.5% en la sesión del pasado viernes.

Acción del puerto de Chancay

Sin embargo, el mercado amplio no está participando de ese buen tono. Una vez más, si quitásemos los valores tecnológicos, el resto del mercado ha tenido un comportamiento mediocre tirando a malo, a pesar de los buenos datos de inflación publicados el miércoles. Una situación que nos recuerda a la fascinación que los inversores peruanos han demostrado tener estas últimas semanas con la acción del Puerto de Chancay, que acumula un alza del 36% desde que saliera a cotizar en BVL a finales del mes de mayo.

Si bien es cierto que es uno de los proyectos de infraestructura nacional más importantes de la última década, y que durante los últimos meses la prensa ha hecho eco de las disputas en su directorio día sí y día también. Se trata todavía de un proyecto en etapa preoperativa y, por tanto, calcular su valor en bolsa es técnicamente imposible.

Sin duda nos encontramos ante dos casos similares que comparten una narrativa común, donde la empresa en cuestión parece estar llamada a ser protagonista en el desarrollo de dos grandes industrias, como lo son la inteligencia artificial generativa y el comercio marítimo con China, la potencia emergente del nuevo orden mundial.

Si ponemos en conjunto todo lo anterior, el dibujo resultante es un tanto confuso y nos recuerda que las dinámicas de eso que llamamos “economía poscovid” no se reducen a unas cuantas subidas de tipos para controlar la inflación y luego unas cuantas bajadas de tipos para reactivar la economía una vez que la inflación se ha moderado.

Las dinámicas de la economía poscovid nos remiten a un entorno geopolítico complicado, a un entorno de competencia global muy duro y a una política monetaria que, aunque siga ayudando a la economía, no puede ya volver, porque es imposible, a los viejos tiempos del “whatever it takes” y del dinero gratis para todos. Vamos hacia una innovación muy disruptiva y muy transversal que va a generar un enorme valor, pero no para todos.

En cierto modo, la pasada semana hemos visto dos variantes de esas dinámicas. Hemos visto cómo las bolsas americanas se decantan por la variante de la innovación disruptiva vinculada a la nueva IA generativa, mientras que las europeas se llevaban la peor parte, no solo por el resultado de las elecciones europeas del 9 de junio, sino por la decisión de la Comisión Europea de imponer fuertes aranceles a los vehículos eléctricos chinos, que le costaba caídas semanales del 6,2% en el CAC francés y del 3% en el Dax alemán.

El temor a una represalia del Gobierno chino llevó a una fuerte caída del sector del automóvil, lógica si tenemos en cuenta que Volkswagen concentra un tercio de sus ventas en China y que Mercedes y BMW son marcas aspiracionales para los consumidores chinos.

¿Qué recomienda Renta 4?

Como ha pasado en todos los episodios anteriores de fascinación por una empresa o sector. Es imposible ver dónde está el final de la subida de los valores tecnológicos vinculados a la nueva revolución de la inteligencia artificial generativa o el mismo Puerto de Chancay. Aun a riesgo de equivocarnos, no podemos dejar de recomendar prudencia ante las elevadas valoraciones de algunos valores tecnológicos y, simultáneamente, no podemos dejar de recomendar poner atención a las oportunidades que los recortes de las Bolsas europeas están poniendo sobre la mesa.

Algunas de nuestras recomendaciones de inversión, para inversionistas con un perfil tolerante y que busquen crecimiento patrimonial, en este contexto incierto tanto en lo macroeconómico como en lo geopolítico serían:

Empresas de gran capitalización europeas a través de SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ), para capturar el cierre de la brecha histórica de rendimientos de la bolsa europea frente a la norteamericana. Empresas de gran capitalización norteamericanas a través de INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF (RSP) que pondera por igual a todas las empresas del índice, para capturar el crecimiento del mercado amplio y protegerse del riesgo de concentración por una aparente sobrevaloración del sector tecnológico. Empresas de minería en oro a través del SPDR GOLD TRUST SPDR GOLD SHARES (GLD) para capturar el alza sostenida de sus utilidades por la cualidad de activo refugio del oro, así como la creciente demanda de reservas para los Bancos Centrales.

ETFs listados en BVL y que otorgan eficiencia tributaria a las ganancias de capital para personas naturales domiciliadas en el Perú, donde CAVALI actúa como agente retenedor del 6.25% de las ganancias para el pago de Impuesto a la Renta.