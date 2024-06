Al responder una pregunta sobre la clase de activos que más se beneficiaría de una reasignación de los fondos del mercado de dinero, el 32% de los encuestados optó por las acciones estadounidenses. Otro 19% dijo que el efectivo se invertiría en acciones globales, mientras que una cuarta parte de los encuestados indicó que compraría bonos gubernamentales.

La encuesta, realizada del 7 al 13 de junio entre 206 participantes con US$ 640,000 millones en activos gestionados, reveló que los inversionistas seguían siendo los más optimistas desde noviembre de 2021, con los niveles de efectivo en fondos del mercado monetario en mínimos de tres años. Los fondos en efectivo tienen actualmente unos US$ 6.1 billones en activos, según datos recopilados por Bloomberg.

Las apuestas largas en los gigantes tecnológicos conocidos como Siete Magníficos, entre los que figuran Microsoft Corp. y Nvidia Corp., se ubican en 69%, una de las mayores operaciones individuales más concurridas de la historia, según la encuesta.

Las acciones estadounidenses están en máximos históricos | Aunque la amplitud del mercado se ha enfriado durante el último mes

Las acciones estadounidenses alcanzaron máximos históricos, impulsadas por la fiebre de la inteligencia artificial y el optimismo ante la posibilidad de que las perspectivas de una caída de la inflación permitan a la Fed recortar las tasas de interés este año. El repunte del 15% del S&P 500 este año elevó la relación precio/ganancias a 12 meses a 21, muy por encima del promedio a largo plazo de 16, según datos recopilados por Bloomberg.

Aun así, las valoraciones no han disuadido a una serie de estrategas de Wall Street, entre los que se incluyen los de Citigroup Inc. y Goldman Sachs Group Inc., de volverse aún más alcistas sobre las perspectivas del S&P 500.

La encuesta de Bank of America reveló que el 41% de los gestores de fondos esperan que las acciones de crecimiento de gran capitalización sigan impulsando el repunte en Estados Unidos. Las grandes tecnológicas han contribuido en casi tres cuartas partes al repunte del S&P 500 este año, y solo Nvidia ha impulsado el 34% de las alzas, según datos recopilados por Bloomberg.

