Los bonos que financian proyectos medioambientales de las empresas, o que incentivan a éstas para que mejoren su gobernanza o alcancen objetivos sociales como el fomento de la igualdad de género, han visto caer sus ventas este año.

Hasta el 16 de agosto, las empresas con sede en Estados Unidos habían vendido solo US$ 18,200 millones de este tipo de deuda, conocida como bonos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), la menor cantidad desde los US$ 12,500 millones de 2019, según muestran los datos compilados por Bloomberg. El descenso se produce mientras las ventas de otra deuda corporativa con grado de inversión se han disparado.

Los bancos y los inversionistas citan una serie de razones para la caída. Los políticos republicanos de estados como Texas y Kansas han intentado impedir que las entidades gubernamentales tengan en cuenta asuntos ASG a la hora de comprar valores. Cada vez son más los inversionistas que se preguntan si los bonos logran sus objetivos o si solo suponen un “lavado verde”. Y los fondos estadounidenses relacionados con las cuestiones ASG han obtenido una rentabilidad promedio del 14% este año, inferior a la del índice S&P 500.

Esto supone un cambio de rumbo con respecto a hace unos años, cuando la demanda de fondos de deuda sostenible se disparó porque los inversionistas clamaban por activos destinados a mejorar el mundo, tras la pandemia del covid-19 y la agitación social provocada por el asesinato de George Floyd. Las empresas emitieron la cifra récord de US$ 94,500 millones en bonos ASG en 2021 como consecuencia de esa demanda.

Las empresas EE.UU. eluden mercado mundial de deuda ASG | Ventas ASG en menor nivel desde 2019 pese a récord de emisiones en 2024.

La politización de la deuda ASG también ha erosionado la ventaja de precios que los emisores disfrutaron durante los años de auge del mercado ASG. Los inversionistas preocupados por el medio ambiente recompensaban antes a los emisores con un jugoso greenium, es decir, el diferencial entre los bonos verdes de un emisor y los bonos no verdes. Pero esa ventaja de precio ha ido desapareciendo en el mercado estadounidense de alto grado, lo que ha provocado una pérdida de apetito de los inversionistas que ha hecho menos atractivo para las empresas estadounidenses salir al mercado.

En particular, los emisores debutantes, que impulsaron el mercado estadounidense de bonos verdes durante los años de la pandemia, se han ido replegando. Las empresas debutantes suelen tener que redactar un marco de bonos que describa cómo se utilizarán los ingresos, pagar para que el marco sea verificado por terceros y asumir la carga de informar anualmente a los inversionistas sobre el uso de los ingresos.

Los directores financieros también han tenido que detener en ocasiones sus planes de financiación cuando la preocupación por la recesión y las alzas de tasas de los bancos centrales han agitado los mercados mundiales de deuda. Cuando se abren las ventanas de emisión, los tesoreros han dado prioridad a la ejecución de operaciones sencillas frente a los bonos verdes, que requieren más tiempo.

“Cuando a uno le preocupa la volatilidad futura del mercado, se centra en cerrar las operaciones ahora”, dijo Tracy Patel, vicepresidenta sénior de mercados de capitales de Prologis Inc. “Si a eso se le añade el hecho de que puede que no tengan un marco y que el greenium es incierto, cuando uno se encuentra en esa situación, ¿se expondría a una demora? Eso es probablemente lo que están evaluando los directores financieros”.

Desdén a deuda ASG | Índice de deuda sostenible quedó rezagado frente a mercado general.

Los seis mayores bancos de Estados Unidos, que solían ser emisores habituales de estos bonos, también se han retirado. El año pasado, recaudaron colectivamente US$ 3,200 millones en deuda ASG, el menor volumen desde 2018, según muestran los datos compilados por Bloomberg.

Citigroup Inc. sigue siendo el único gran banco de Wall Street que ha emitido un bono ASG de tamaño de referencia este año, mientras que Bank of America Corp. —el mayor emisor corporativo de bonos ASG de Estados Unidos —acudió al mercado por última vez en junio de 2023. Ambas ofertas se realizaron en el mercado europeo de alta calificación.

“Nuestras ofertas de bonos sostenibles suelen coincidir con nuestra emisión de deuda global, que ha disminuido de forma constante a lo largo del tiempo”, declaró un representante de BofA en un comunicado.

Sin duda, no todo el mundo es pesimista sobre el futuro del mercado estadounidense de deuda ASG.

“Aunque puede que el mercado no vea emisiones de valores etiquetados con tanta frecuencia en Estados Unidos, las empresas estadounidenses no están operando necesariamente de forma diferente”, afirma Emily Kreps, responsable global de ASG y finanzas sostenibles de Deutsche Bank AG, y directora de ASG para América. Señala que las estrategias corporativas se fijan de cinco a diez años, lo que significa que los líderes pueden seguir ejecutándolas a largo plazo.

“No creo que el mercado de bonos verdes en Estados Unidos desaparezca, sino que seguirá evolucionando y diferenciándose cada vez más de sus homólogos mundiales”, afirmó. “Algunas industrias, sobre todo las de sectores tradicionalmente difíciles de abandonar, tendrán la oportunidad de buscar financiación vinculada a la innovación en la transición. Esto puede desarrollarse más rápidamente que otros en el ámbito mundial”.

Fuera de Estados Unidos, los emisores están vendiendo bonos ASG a un ritmo acelerado. Hasta el 16 de agosto, las ventas mundiales ascendían a más de US$ 660,000 millones, un 6.9% más que en el mismo periodo del año pasado, según muestran los datos recopilados por Bloomberg, ya que los emisores soberanos —incluidas las naciones que venden los bonos por primera vez— ayudan a impulsar las ventas. En Europa, que domina el mercado de deuda sostenible, los bonos verdes de empresas han aumentado un 2.5% este año, más o menos en línea con el aumento del 2.4% de la deuda común.

Aun así, empresas como la irlandesa de materiales de construcción CRH Plc que están considerando emitir deuda ASG, han dudado hasta ahora en dar el paso.

“No tenía sentido desde el punto de vista financiero”, dijo Jim Mintern, director financiero de CRH. “No había un aspecto competitivo en el cupón del tipo de interés que respaldara la inversión. Tiene que tener sentido”.

Bloomberg News se puso en contacto con al menos dos docenas de empresas con sede en Estados Unidos que han emitido bonos ASG en el pasado para este reportaje, incluidos los seis mayores bancos del país y Apple Inc, Amazon.com Inc, Mastercard Inc y Walmart Inc.

Todas, excepto BofA, Prologis y CRH, declinaron hacer comentarios o no respondieron a una solicitud de comentarios, y algunas de ellas remitieron a Bloomberg a sus últimos informes sobre bonos verdes.