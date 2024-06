Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha establecida hace más de 50 años por la ONU que tiene como propósito fomentar la conciencia de la protección ambiental y promover la toma de acciones a favor de esta. Y es que, especialmente desde el siglo pasado, se observa cómo la actividad humana deja una huella profunda en nuestro entorno, en los espacios donde vivimos o transitamos.

Según una reciente encuesta de Ipsos, para los peruanos la preocupación por el ambiente y el cambio climático no es menor. No solamente consideran que sea una tarea en la que el gobierno deba tomar un rol activo, sino también el sector empresarial. Tal es el caso que 7 de 10 encuestados creen que, si las empresas peruanas no actúan ahora para combatir el cambio climático, le están fallando a sus empleados y a sus clientes.

No sorprende entonces que cada vez más empresas sean conscientes de la necesidad incorporar acciones a favor de la sostenibilidad. Según Ipsos, 8 de cada 10 líderes de sostenibilidad de las empresas encuestadas indican que cuentan con una estrategia formal de sostenibilidad. Además, los principales determinantes al momento de decidir si realizarán actividades de sostenibilidad son si estas se alinean a los valores de la empresa y si pueden tener un impacto real en el tema.

Los beneficios de incorporar estas prácticas en el modelo de negocio no solo recaen en el medio ambiente, sino también en los propios resultados de la empresa como la reducción de costos y el aumento de la productividad a través de la innovación. De esta manera, urge que las empresas adopten prácticas de eficiencia energética, circularidad de materiales de producción y gestión de factores ASG en su cadena de valor. En tal sentido, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés) ofrece un marco de acción interesante para comprender que la innovación es una gran aliada en los modelos de negocios orientados hacia la sostenibilidad.

Finalmente, recordar esta efeméride nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, desde nuestro rol y en el nivel de acción donde nos encontremos. Nuestro país es uno mega diverso con muchas ventajas competitivas vinculadas a los recursos naturales, como en el caso de nuestra Amazonía, de la que aún seguimos conociendo sus potencialidades. También, existen muchas conexiones entre sectores e industrias para potenciar el desarrollo sostenible, donde el medio ambiente tiene un rol esencial, como es el caso de la energía renovable. En suma, el Perú tiene valiosas y diversas oportunidades para avanzar hacia el desarrollo sostenible a partir de la gestión de sus recursos y ecosistemas, ahora está en nosotros aprovecharlo de la mejor manera posible.