Según la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP), al cierre del 2022 se invirtieron US$ 87 millones en 41 startups peruanas; su segundo mayor nivel en los últimos cinco años (en el 2021 se invirtieron US$ 124 millones sobre todo porque la plataforma de Edtech, Crehana, levantó una ronda Serie B de US$ 70 millones).

LEA TAMBIÉN: Nuevo recorte mundial de petróleo retrasaría el descenso de la inflación local.

De acuerdo con el tipo de inversión, el 80% fue realizada por fondos de inversión, el 15% por inversionistas ángeles y 5% por corporativos y family offices.

Enzo Cavalie, fundador y CEO de Startupeable, medio de contenido educativo sobre emprendiendo y tecnología líder en Latam, sostiene que la importancia de los inversionistas ángeles en Perú radica en que pueden ayudar a impulsar emprendimientos que tengan foco en la solución de alguna problemática social.

No obstante, para que exista un adecuado ecosistema startup, lo primero que se necesita es talento: emprendedores capacitados y con experiencia. Solo en ese caso, las chances de levantar capital, sobre todo nacional, se incrementarán.

Perfil del inversionista ángel peruano

De acuerdo con el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico (Emprende UP), los inversionistas ángeles son individuos de alto patrimonio y con excedente de capital que invierten de manera individual o grupal, y colocan sus recursos en empresas en etapas tempranas de desarrollo.

Estas empresas tienen un alto potencial de crecimiento y, al mismo tiempo, representan un alto nivel de riesgo.

Un informe publicado por Emprende UP y la Universidad Católica del Norte de Chile, detalla que el 57% de los inversionistas ángeles peruanos son independientes. De los cuales el 38% son empresarios y el 62% son directores o consultores. Los inversionistas corporativos (dependientes) representan el 43% y se desempeñan como gerentes, directores y especialistas.

La edad promedio ronda los 51 años y el 94% son hombres. Aunque en cuanto a la edad, Javier Salinas, Líder de Innovación, Emprendimiento y Prospectiva de UPAL, indica que este rango se ha reducido hasta los 45 años.

El 80% posee estudios de posgrado. Además, el 53% proviene de la industria financiera, el 23.5% de la industria manufacturera y el 23.5% de la industria de las comunicaciones.

LEA TAMBIÉN: Irregulares prácticas de empresas frenan factoring.

Respecto a la procedencia, el 94% reside en Lima, el 4% en New York y el 2% en Arequipa. En este punto, Salinas sostiene que la pandemia ayudó a tumbar el mito de que la mayoría de inversionistas ángeles solo invertían en su ciudad. Pues muchos de ellos ahora lo hacen lo hacen en países de la región como Colombia, Chile y México.

En torno a la cantidad de inversionistas ángeles peruanos, Salinas asevera que podrían existir alrededor de 270 familias con tickets promedio de inversión de US$ 100 mil (con mínimos de US$ 50 mil). Aclara que se refiere a familias ya que si bien es cierto que una persona es la que invierte, la familia es quien lo respalda.

El tipo de emprendimiento a invertir depende del expertis de los inversionistas. Por ello, hay quienes solo invierten en sectores que conocen, como tecnología. En cambio, otros ven la oportunidad de inversión y, sin importar el sector, toman el riesgo.

Cabe recordar que en el 2022, las inversiones ángeles sumaron US$ 8.7 millones, de los cuales lo local representó el 62%.

Luis Narro, Venture Partner de Alaya Capital, refiere que un inversionista ángel peruano no mide su inversión a través de métricas como el VAN o la TIR. En vez de ello, para un horizonte de 2 años, los inversionistas esperan un retorno de 5 a 10 veces su capital.

Además, Salinas añade que, aproximadamente, el monto destinado por los inversionistas ángeles peruanos para inversiones de riesgo ronda entre el 5% y el 10% de su patrimonio total. Y que actualmente la condición de inversión para muchos de ellos supone emprendimientos con impacto social, sentencia.

Sectores con mayor atractivo

Entre el 2021 y el 2022 los inversionistas han variado sus focos de inversión. Así, en 2021 la inversión en startups de Edtech fue de 59%, E-commerce 22%, Fintech 7%, Logística 5%, Foodtech 4% y otros 3%.

En contraste, en 2022 las inversiones realizadas en Fintech se incrementaron al 40%, Foodtech 16%, Proptech 14%, Climatech 11%, HRtech 6%, Edtech 6%, Healthteach 3% y otros 4%.

LEA TAMBIÉN: Sancionarán a entidades financieras que se excedan en adquirir inmuebles.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí.