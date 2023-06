De cara al panorama local, esta disposición podría complicar la efectividad de la política monetaria emprendida por el Banco Central de Reserva (BCR) al generar presiones inflacionarias, según analistas.

Arabia Saudita decidió, unilateralmente, retirar del mercado un millón más de barriles diarios (el 1% de la producción mundial) con la finalidad de estabilizar el precio de este commodity. Sin embargo, la motivación principal de esta medida sería situar el precio del referido commodity por encima de los US$ 80 por barril, umbral que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), dicha nación necesita para estabilizar sus finanzas y financiar sus grandes inversiones.

En los últimos 12 meses, el precio del crudo Brent -referencia a nivel internacional- se ha reducido en 36.4%, al pasar de US$ 119.51 por barril el 6 de junio del 2022 a US$ 75.97 por barril al cierre de la última jornada de ayer. Así, el mayor pico de cotización alcanzado fue, precisamente, el 8 de junio del año pasado cuando el precio del crudo se situó en US$ 123.58 por barril.

Precisamente, con la medida anunciada, el barril de Brent, que es la referencia europea y al mismo tiempo global, y el West Texas Intermediate (WTI), el marcador estadounidense, abrieron la jornada de la semana con una ganancia en torno al 1.5%.

Precio Petróleo Brent jun-22/jun-23

¿Cuál será el impacto de esta medida en la inflación local?

Se debe tener en cuenta que el reciente anuncio se da en medio de un escenario económico mundial complicado, debido a los altos niveles de inflación, elevadas tasas de interés y aires de recesión de la principal economía mundial.

El BCR ha mantenido -desde febrero último- su tasa de interés de referencia en un nivel de 7.75% debido a la progresiva desaceleración de la tasa de inflación a 12 meses, la cual ha pasado de 8.66% en enero a 7.89% al cierre de mayo. ¿Hay riesgo dado el anuncio de Arabia Saudita?

Para Edmundo Lizarzaburu, profesor de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN, debido a que el Perú es un país mayoritariamente importador de crudo, este nuevo recorte en la producción del referido commodity podría ocasionar, en el corto y mediano plazo, un incremento en el precio de los combustibles.

“Los barriles de petróleo que ya están llegando al mercado local están a precio pactado, por lo que el incremento en el precio de estos -y sus derivados- se debería dar en las próximas semanas. No obstante, hay que estar atentos a posibles acciones similares que otros miembros de la OPEP tomen, ya que de ser así, el impacto sobre la economía peruana sería más pronunciado”; comenta el catedrático.

“Debido a que la velocidad a la que se está reduciendo la inflación no es la esperada, el recorte en la producción del crudo y la subida de su precio constituirán dos factores que harán más lento su descenso. Por ello, claramente el anuncio de Arabia Saudita no es, para nada, una buena noticia para el Perú. Sin embargo, si se toman las medidas necesarias y se pone en producción la refinería de Talara, se podría mitigar el impacto del recorte de crudo en la economía peruana”, añade Lizarzaburu.

Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, manifiesta que, considerando la coyuntura actual, cualquier variación adicional en el precio del petróleo puede presionar al alza la tasa de inflación.

En ese sentido, el economista sostiene la medida de la OPEP se da en un momento en el cual la inflación está experimentando una corrección a la baja. Es decir, se observa cómo la inflación se va moderando gradualmente, aunque en el corto y mediano plazo dicho descenso puede ralentizarse por el alza del precio del crudo.

