El metal blanco ha perdido más del 12% de su valor desde principios de año, lastrado por el fortalecimiento del dólar estadounidense, el aumento de las tasas de interés y la desaceleración del crecimiento.

Pero los precios podrían subir más adelante en el año, ya que los sectores de la electrónica y la energía fotovoltaica respaldan el consumo industrial, mientras que la demanda minorista y de joyería parece sólida, dijo James Steel , analista jefe de metales preciosos en HSBC Securities USA Inc., en una nota a principios de este mes.

”Creemos que la plata está sobrevendida”, dijo Steel . “Gran parte de la demanda industrial de plata estará bien respaldada y no reflejará la lentitud industrial general”, mientras que la caída de los precios estimulará la demanda de los principales consumidores de China e India, dijo.

Aun así, existen vientos en contra para el repunte del metal blanco a medida que el mundo se prepara para el retiro del estímulo y una recesión económica.

Si bien HSBC sigue siendo positivo, ha recortado sus pronósticos ya que la plata sigue al oro y el cobre a la baja. El banco ahora prevé el precio promedio en US$ 22.25 la onza para el 2022 y en US$ 23.50 para el 2023. UBS Group AG anticipa que la plata se negociará a US$ 19 a principios del 2023.

La trayectoria de la plata seguirá de cerca al oro, e inversionistas deberían considerar comprar ambos metales cuando la Fed haga un giro marcado hacia tono suave y haya una flexibilización significativa de la política para respaldar el crecimiento, dijo Wayne Gordon , director ejecutivo de productos básicos y divisas en la unidad de gestión de riqueza global de UBS Group.