Los precios del cobre subían el lunes ante el debilitamiento del dólar, rompiendo una racha de dos sesiones de pérdidas, pero la preocupación por la crisis en Oriente Medio y el crecimiento mundial lastraban al mercado.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.5% a US$ 7,988.50 por tonelada métrica a las 1000 GMT, tras haber perdido un 10% desde principios de agosto.

El índice dólar bajaba, pero se mantenía cerca de su nivel más alto en una semana, con una confianza frágil en un contexto de conflicto en Oriente Medio que apoya la demanda de la moneda como refugio seguro.

Un dólar más débil hace que las materias primas que cotizan en la divisa estadounidense resulten menos caras para los compradores que utilizan otras monedas.

“El posicionamiento en el cobre sigue siendo corto, aunque se ha reducido mucho, pero sigue indicando que los operadores buscan precios más bajos”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

“Preocupa que, si se agrava el conflicto en Oriente Medio, los precios del crudo se disparen, lo que aumentaría la preocupación por una recesión y no sería bueno para los metales en general”.

Cobre se respalda en China

La decepción por el hecho de que China, principal consumidor de metales, no haya bajado las tasas de interés y la debilidad del yuan, que tocó un mínimo de dos semanas, también pesaron sobre los precios de los metales, añadió.

El mercado espera que la economía china se haya ralentizado en el tercer trimestre, de acuerdo con un sondeo de Reuters, de cara a los datos que se publicarán el miércoles.

Sin embargo, el cobre se ha visto respaldado por una demanda física más fuerte de lo esperado en China, principal consumidor de metales, ya que las importaciones chinas de cobre en septiembre alcanzaron un máximo interanual, aunque siguen siendo inferiores al volumen del año pasado.

La demanda de cobre se ha visto respaldada por la fuerte inversión en infraestructuras impulsada por el Gobierno chino, sobre todo en energías renovables, que ha compensado la debilidad del sector inmobiliario, según un informe de los analistas de Macquarie.

Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME bajaba un 0.4% a US$ 2,191.50 la tonelada, mientras que el zinc subía un 0.6% a US$ 2,461, el plomo sumaba un 0.2 a US$ 2,046, el níquel ganaba un 1% a US$ 18,730 y el estaño avanzaba un 0.5% a US$ 25,200.