Los precios del cobre cayeron el viernes luego de que el dólar retomó sus ganancias, ante la preocupación por las altas tasas de interés en Estados Unidos y después de datos dispares sobre la economía de China, el principal consumidor de metales del mundo.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedió un 0.5% a US$ 7,952 por tonelada a las 1605 GMT. En la semana, el contrato bajó un 1.2%, la segunda semana consecutiva de caídas, y ha cedido alrededor de un 4% en la última quincena.

Los reportes en China mostraron que las exportaciones disminuyeron menos de lo esperado en septiembre, mientras que el financiamiento social total (TSF) aumentó a 4.12 billones de yuanes (US$ 563,910 millones) desde 3.12 billones en agosto, más de lo que esperaban los analistas.

El TSF incluye formas de financiación fuera del sistema de préstamos bancarios convencional.

“Los datos de las exportaciones chinas siguen siendo negativos, pero en comparación con el mes anterior, es un paso significativo en la dirección correcta”, dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree.

“Ciertamente, el gobierno no ha ofrecido ninguna gran bazuca en términos de estímulo, por lo que las expectativas deberían moderarse en términos de cuánto puede recuperarse China”.

El índice dólar ampliaba las ganancias de la sesión anterior, cuando los datos de precios al consumidor de Estados Unidos reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal pueda tener que mantener las tasas de interés altas por más tiempo.

Las preocupaciones del mercado inmobiliario chino y el aumento de las reservas de cobre de la LME y de la oferta minera de Sudamérica afectaron la confianza, añadió.

Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME cayó un 0.1% a US$ 2,198 la tonelada, el níquel bajó un 0.8% a US$ 18,575, el zinc bajó un 0.3% a US$ 2,442, mientras que el estaño subió un 1.3% a US$ 25,130, luego de tocar un máximo de dos semanas a US$ 25,250.

El plomo en la LME retrocedió un 0.5% a US$ 2,044, con lo que el contrato registró su mayor descenso semanal desde enero.

Fuente: Reuters

