Los precios del cobre subían el jueves debido a las medidas de apoyo a la economía, la demanda en China -principal consumidor mundial de metales- y un dólar relativamente débil, con la atención de los inversores puesta en los próximos datos cruciales sobre la inflación en Estados Unidos.

A las 0955 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0.5%, a US$ 8,065.5 por tonelada.

La prima del cobre Yangshan subía a US$ 70 la tonelada, el nivel más alto desde diciembre del 2022, lo que indica una sólida demanda de importación en China.

“Esta semana estamos viendo un mayor interés en la acumulación de existencias en China, ya que las compañías no se reabastecieron lo suficiente antes de la semana de vacaciones”, dijo la correduría Sucden en una nota.

Las existencias de cobre en los almacenes registrados en la LME alcanzaron un máximo de dos años de 181,150 toneladas, según mostraron datos diarios oficiales, pero los inventarios al contado cayeron a 175,100 tras nuevas cancelaciones de 3,525 toneladas.

El descuento del contado sobre el contrato de cobre a tres meses de la LME se situó en un máximo de 31 años de US$ 77.5 por tonelada al cierre del mercado el miércoles.

El dólar rondaba mínimos de dos semanas, a la espera de los datos de inflación estadounidenses de septiembre, que ayudarán a definir las próximas medidas de política monetaria de la Reserva Federal. La debilidad de la divisa estadounidense hace que los metales cotizados en dólares resulten más atractivos para los compradores de otras monedas.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME bajaba un 0.5%, a US$ 2,203 la tonelada; el zinc cedía un 0.3%, a US$ 2,469.5; el estaño avanzaba un 0.6%, a US$ 25,075; el níquel subía un 2.4%, a US$ 18,805; y el plomo perdía un 0.8%, a US$ 2,077.