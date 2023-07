Las criptomonedas en el mundo son consideradas divisas de alta volatilidad y con cierto componente de riesgo, por lo que diversos analistas sugieren informarse bien antes de lanzarse a invertir en estos activos. Pese a ello, es un mercado que viene ganando popularidad, sobre todo en economías emergentes.

Perú no ha sido la excepción, ya que se ha venido incrementando el número de usuarios de la misma y en cuánto a posesión. Según datos de Statista, el uso de criptomonedas en el país creció 600% en el 2021, lo que significó que alrededor del 16% de peruanos tenía posiciones en alguna moneda digital.

Cabe anotar, que ese mismo año fue cumbre para este mercado, pues registró un crecimiento récord en valor acumulado. En octubre del 2021, el bitcoin , la criptomoneda más representativa, alcanzó una capitalización bursátil de US$ 1,156 millones. Además, alcanzó el precio de US$ 66,000.

Luego de ese pico, la divisa tuvo una caída abrupta. No obstante, desde abril del 2023 viene presentando una tendencia al alza, situándose actualmente en la zona de US$ 30,400 , (29/06/2023), aunque muy por debajo de lo obtenido en el 2021.

Washington López, CEO de Washington Capital, apuntó que con la capitalización bursátil que alcanzó el bitcoin en el 2021, en dónde llegó a cotizar US$ 66,000, formó parte de los cinco activos más líquidos del mundo, muy cercano al Bono de Tesoro.

“Actualmente esta divisa opera casi US$ 600,000 millones, es una capitalización bursátil que la posiciona entre los 15 activos más operados del mundo. Lógicamente ha tenido una caída fuerte este año de los US$ 66,000 a los US$ 30,000 que cotiza actualmente”, destacó a Gestión.

Bitcoin podría valer US$ 250,000 en los próximos años

El experto sostuvo que en el mercado de criptomonedas es normal este tipo de corrección en los valores, pues es parte del ciclo económico. No obstante, planteó tres factores por los que considera que el el Bitcoin tendría un repunte en los próximos años: oferta, demanda y halving.

López indicó que si se tienen en cuenta los datos de capitalización bursátil y que el mundo va a consumir más monedas digitales, se puede pronosticar un crecimiento en la demanda, la cual tiene relación directa con la oferta.

“Son 21,000 millones de monedas que se van a minar en todo el sistema y tenemos casi 19.5 minadas. Entonces, tenemos una diferencia de 1.5 millones que se tienen que minar en los próximos 3 o 4 años. Con ello, la oferta va a ser constante y en teoría económica cuando uno tiene una oferta constante y una demanda creciente el precio crece fuertemente”, explicó Washington López.

A estos dos componentes, habría que sumarle el halving, un evento programado en el protocolo del bitcoin en el que se reduce a la mitad la recompensa por la minería (extracción) de criptomonedas.

Este suceso se lleva a cabo cada cuatro años aproximadamente y cuando se acerca ese momento el bitcoin tiene la opción de tener más emisiones, ósea que se acuñan más monedas y estas ingresan al mercado. Al ocurrir esto, los inversionistas las compran y las holdean, entonces, se genera una demanda adicional.

Este proceso está confirmado para el 2024 y cada vez que el Bitcoin ha hecho un halving (ha habido tres anteriores) el precio del bitcoin se ha multiplicado por 10 en los siguientes 6 a 8 meses.

“En el primer halving (noviembre del 2012) se tuvo una suba de US$ 50 a US$ 500. En el segundo (julio del 2026) se dio un incremento de US$ 500 a US$ 5,000 y en el tercero, a mediados del año pasado, fue de US$ 5,000 a US$ 50,000″, anotó a Gestión.

Para el especialista, todos estos factores harían que la moneda digital obtenga un valor de US$ 150,000 en los próximos dos años y más de US$ 250,000 en los próximos tres años.

¿Es el momento de invertir?

Washington López se refirió a los fundamentos que harían que el bitcoin baje a la zona de entre US$ 16,000 y US$ 18,000 en el corto plazo, producto de los riesgos a nivel macroeconómico, principalmente de Estados Unidos.

“Vemos que van a haber fuerzas a nivel macroeconómico en Estados Unidos que van a generar una caída de este activo y va a llevarlo a la zona de US$ 16,000 a US$ 18,000. Creemos que ahí es una oportunidad de compra de bitcoin hacia el largo plazo”, precisó a Gestión.

De acuerdo con el experto, para un persona que tenga algo de apetito de riesgo es el momento de poder colocar a este activo en su portafolio en los próximos tres meses.

“En Estados Unidos se va a generar un impacto producto de la suba de tasas de interés y va a haber un efecto dominó. No va a ser una caída preocupante, pero haría que baje el precio del bitcoin. Al caer esta divisa, caen todas las criptomonedas. Justo en momento, el inversor debe definir cuál compra y cómo arma su portafolio”, agregó.

Dicho esto, los inversionistas peruanos tienen una ventana de aproximadamente tres meses en dónde pueden comprar criptomonedas a un precio barato antes de que entre en un nuevo ciclo correctivo y empiece a valer más, ya que cuándo haga el halving (en el 2024), el precio del bitcoin va a ir escalando y va a alcanzar los US$ 150,000.

Por otra parte, Marco Contreras, Head of Research de Kallpa SAB, comentó los riesgos que deben tomar en cuenta los inversionistas antes de colocar posiciones en este mercado.

“Las criptomonedas suele atraer a inversionistas que, erróneamente, esperan obtener altos retornos de manera rápida. Es un error muy común en personas que no conocen mucho sobre como funcionan los mercados. De repente uno cree que como el activo tuvo un retorno de 50% o 100%, esto se va a repetir en un futuro y no necesariamente es así”, dijo.

Asimismo, apuntó que hay personas que son amantes al riesgo y les gusta este tipo de activos, que son bastante volátiles, por lo que deciden colocar dinero en este tipo de divisas sin conocer los riesgos que hay detrás.

“El riesgo principal es que no operan en un mercado regulado y bajo esa premisa yo jamás recomendaría a ningún cliente invertir en un activo que no está en un mercado regulado. El riesgo potencial de perder tu dinero en un mercado que no está regulado es muy alto” , recalcó a Gestión.

Para el experto, esa es una de las razones por las que las criptomonedas son tan volátiles. Además, argumentó que la mayoría no tienen en estos momentos un tipo de utilidad práctica en la vida cotidiana.

“Uno va a una tienda y el bodeguero no te acepta criptomonedas . La inversión a largo plazo, que es lo que hace la mayoría de inversionistas es a la expectativa de que en algún momento lejano pueda obtener una ganancia, pero no siempre es así”, precisó.

Criptomonedas más tranzadas en Perú

Guillermo Escudero, Gerente Regional y Relaciones B2B/Alianzas Estratégicas de CryptoMarket, señaló que en el Perú existen alrededor de 154 empresas fintech, de la cuales solo hay cuatro se dedican al mercado de criptomonedas.

En ese marco, dijo que en país existe una fuerte preferencia por las “stablecoins”, como USDT o USDC, las cuales tienen una menor volatilidad en su precio a comparación con otras criptomonedas tradicionales, ya que emulan el valor de monedas locales, como el dólar y euro.

El ejecutivo detalló que existen diversas instituciones o inversionistas que optan por comprar este tipo de activos, ya que en vez de tener el dinero físico en su casa, lo tiene en plataformas digitales.

“En nuestra plataforma, el 70% de las compras son de USDT. Entonces, vemos que hay una gran parte del mercado peruano que compra en soles. Mientras Bitcoin y Ethereum ocupan un 20% del total y el 10% restante es entre otras criptomonedas alternativas”, precisó a Gestión.

Por su parte, Carlos Bernos, country manager de Buda.com, indicó que las criptomonedas más negociadas en Perú serían bitcoin, ethereum, tether, BNB y USDC.

“En el caso de Buda, las más negociadas deben ser Bitcoin y USDC. Por otro lado, bitcoin, ethereum y BNB son criptomonedas cuyo precio se determina por oferta y demanda, mientras tether y USDC son monedas estables, es decir que tienen respaldo en el dólar”, mencionó.

Las stablecoins facilitan de gran manera los envíos cross border (transacciones transfronterizas). Por ejemplo, las instituciones al momento de hacer compensaciones y pagos a proveedores o empleados de otro país, prefieren hacerlo en USDT.

¿Por qué no hacerlo en Bitcoin? Pues, al ser una moneda que no es estable, depende de la ley de oferta y demanda, entonces el precio es variable, por lo cual no es tan viable usar estas monedas para hacer pagos, justamente por la volatibilidad del precio.

Situación en la región

Los expertos coinciden en que hay una relación entre el uso criptomonedas y las economías inestables, ya que es en estos países en dónde se presenta una mayor comercialización de estas monedas digitales.

Carlos Bernos destacó que ante una mayor inflación y al verse afectada la bolsa de valores de un país, debido a la negativa evolución económica y política; los inversionistas con mayores recursos se orientan a otras opciones que, a su entender, ofrecen mejores expectativas de rendimiento.

Dicho esto, las criptomonedas ofrecen la posibilidad de hacer transacciones transfronterizas de forma digital, en distintas monedas y sin ser controlado por los mecanismos usuales del sistema financiero.

“Las economías inestables tienden a usar esta alternativa como forma de protegerse. Por ello, países como Argentina o Nigeria son usuarios intensivos de las criptomonedas y confirman esta hipótesis”, precisó el ejecutivo.

Guillermo Escudero sostiene que debido a la inflación, presión tributaria, un mercado cambiario trabado y otros factores económicos, naciones como Argentina y Venezuela optan por refugiarse en las divisas digitales.

“En estos países uno busca dolarizar sus tenencias para evitar la perdida del poder adquisitivo. Las criptomonedas sirven para eso, por que al dolarizar el dinero de manera digital, mediante una plataforma, tienes mayor libertad para moverlo”, explicó a Gestión.

En cambio, en Perú se da una situación distinta, ya que posee una economía relativamente estable y una moneda sólida en comparación con otras de la región. Esto hace que el mercado de criptomonedas no sea tan desarrollado en nuestro país, pues no hay tanta necesidad de recurrir a dichas divisas.

“Este país junta un combo de factores que hace que no tengan tanto la necesidad de busca soluciones alternativas. Su sistema funciona bien y puedes ahorrar en monedas local”, finalizó Escudero.

