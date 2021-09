Este año, el desempeño de las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) podría resumirse en tres momentos clave: el primero marcado por las primeras encuestas que posicionaban a Pedro Castillo como virtual ganador (en la quincena de mayo), el día después de los resultados de la segunda vuelta (7 de junio) y su asunción como presidente de la República (28 de julio).

Desde las primeras encuestas, según Cesar Romero, analista de Renta Variable en Renta4 SAB, las acciones de los referentes de minería, Volcan, Buenaventura y Cerro Verde, cayeron 27%, 32% y 29.7% en precio, respectivamente. Por el lado del sector finanzas, Credicorp viene cayendo 23%, los referentes en consumo, Alicorp e InRetail, cayeron en 20% y 18%.

“Todas estas acciones no han tenido un hecho interno relativamente importante que mueva así sus precios; es decir, esto ha sido principalmente coyuntura política unido, en paralelo en el caso de la minería, a movimientos positivos en los precios de los metales, que sopesaron el efecto aunque finalmente cayeron”, indicó.

Según Diego Cavero, jefe de Análisis de Emisores de Intéligo SAB, luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta hasta el día de hoy, la bolsa ha tenido un retroceso de 16.6%. Por el lado de minería, referentes como Buenaventura, Nexa Resources y Cerro Verde han caído alrededor de 40%, 20% y 18%, respectivamente. “Estas son compañías que deberían estar sustancialmente mejor por el cobre (precios altos)”, afirmó.

En cuanto al sector financiero, las acciones (más líquidas como Credicorp e IFS) en promedio han retrocedido 24%. “El mercado bancario viene de la mano de las expectativas de crecimiento de la economía, se tiene en cuenta que el próximo año hay un panorama más conservador respecto al PBI”, manifestó.

Asimismo, respecto al sector electricidad, compañías como Enel Generación o Engie, han tenido un retroceso, después de la segunda vuelta, de alrededor de 12%. Compañías del sector retail, en promedio, también han tenido una caída de entre 12% y 13% hasta ahora. Esto como consecuencia de las expectativas deprimidas respecto al crecimiento económico. Retail se mueve por la confianza del consumidor.

“En este momento, ya se tenía información de las preferencias del electorado de manera un poco más certera. Aún hay poca claridad del rumbo económico del país y no dan certidumbre a los mercados”, señaló Cavero.

Por su parte, Romero dijo que desde el 28 de julio, cuando Castillo asume la presidencia, hasta la fecha se ha visto un desempeño más favorable de las acciones y con caídas menos pronunciadas. Volcan, Cerro Verde, Nexa Resources subieron en 37%, 12.8%, 11.1%.

Por el lado del sector construcción, Unacem creció 10%; no obstante, otras siguieron cayendo, como el caso de Pacasmayo en 11%, Buenaventura en 26%, así como Backus y Credicorp que siguieron esta tendencia negativa.

“Cuando ingresó Castillo el efecto no fue tan fuerte, pues los mercados ya habían descontado la entrada del nuevo gobierno. Además, con el pasar de los meses se ha visto que muchos anuncios no han terminado en resultados o no son muy seguros. En suma, ha habido un soporte por el alto precio de los metales explicado por la reactivación a nivel mundial. La tendencia sigue siendo negativa, pero menos pronunciada”, señaló.

Perspectivas

Según Romero, contemplando que se sigue con el proceso de reactivación económica a nivel mundial y recortes en los estimados de crecimiento del PBI, se espera que la BVL se siga recuperando, pero no que termine con un balance positivo en el año. “Podría terminar (la bolsa) alrededor de 10% o 15% negativa, viendo una recuperación del sector minero y del sector retail”, señaló.

Cavero agregó que al día de hoy se tendría que tener un crecimiento en la bolsa mucho mayor, pues Lima es una “plaza bursátil” basada en minería que está perdiendo una oportunidad de retorno atractiva. Indicó que con la falta mensajes claros respecto al manejo económico, el panorama para el siguiente año es incierto.

“El cobre históricamente tiene una correlación de 70% con la bolsa de Lima, pero no lo estamos aprovechando. Hoy por hoy, desde que se inició el año, el cobre ha aumentado su precio en 20% mientras que la bolsa no está ni cerca de eso. Si vemos el escenario de setiembre del 2021 respecto al mismo mes del 2020, vemos un cobre con un precio por encima de 40% y la bolsa en alrededor de un 3% arriba”, precisó.