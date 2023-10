Los precios del cobre alcanzaron el lunes máximos de cuatro semanas gracias a las señales de un constante crecimiento en China, principal consumidor, la disminución de los inventarios y la debilidad del dólar, a la espera de importantes datos del sector manufacturero chino.

Operadores dijeron el cobre y de otros metales industriales también fueron impulsados por el recorte en las apuestas por menores precios.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 0,3% a US$ 8.127 la tonelada métrica a las 1705 GMT, tras haber alcanzado antes los US$ 8.231, su nivel más alto desde el 2 de octubre.

“La confianza en China está mejorando, pero los volúmenes son escasos, por lo que los movimientos del cobre son exagerados”, dijo un operador de metales. “Ayuda que el dólar parece haber tocado techo”.

Los últimos datos de China mostraron que las utilidades de las empresas industriales aumentaron por segundo mes consecutivo en septiembre debido a la expansión de la actividad.

El mercado espera que las encuestas a los gerentes de compras del sector manufacturero chino, que se conocerán más adelante esta semana, muestren de nuevo una expansión en octubre, lo que sugiere que las recientes medidas de apoyo del gobierno han contribuido a impulsar el sentimiento.

China aprobó la semana pasada una emisión de bonos soberanos por valor de un billón de yuanes (US$ 137,000 millones) y aprobó un proyecto de ley que permite a los gobiernos locales adelantar parte de sus cuotas de bonos de 2024 para apoyar la inversión y el crecimiento económico.

La prima del cobre Yangshan <SMM-CUYP-CN> alcanzó los US$ 91,50 la tonelada a finales de la semana pasada, más del triple desde principios de agosto y la más alta desde noviembre de 2022, lo que sugiere una creciente necesidad de importar cobre a China.

La caída de las existencias de cobre en los almacenes aprobados por la LME <MCUSTX-TOTAL>, los supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái <CU-STX-SGH> y en los almacenes registrados en la CME <HG-STXTW-STX> también han contribuido a elevar la confianza.

Entre otros metales básicos, el aluminio subió un 2% a US$ 2.264 la tonelada; el zinc bajó un 0.3% a US$ 2.464; el plomo perdió un 0.1% a US$ 2.121; el estaño avanzó un 0.1% a US$ 24.915; y el níquel sumó un 0.5% a US$ 18.475.

Fuente: Reuters