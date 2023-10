Compañía Minera Poderosa, entre las líderes de extracción de oro en el Perú, reportó que durante el tercer trimestre del año, invirtió US$ 37.262 millones por medio de recursos propios y de terceros. La empresa que opera en La Libertad, aseguró que estas iniciativas van de la mano con sus estrategias orientadas al crecimiento, mediante el desarrollo de nuevas unidades productivas, así como la búsqueda constante de nuevos proyectos de exploración, infraestructura, planta y equipos.

En detalle, mediante su informe de estados financieros, la minera indicó que un total de US$ 27.968 millones fueron destinados a la exploración y desarrollo de mina, US$ 6,509 millones en infraestructura y otros US$ 2.785 millones en la adquisición de maquinaria y equipo. Este balance supera en 14% lo invertido en el mismo periodo del 2022, que ascendió a US$ 32.675 millones.

“La reactivación económica paulatina en el Perú ha permitido que las actividades de la compañía relacionadas con la exploración, infraestructura y preparación de mina en las unidades de producción Marañón y Santa María se incrementen”, destacó la empresa en su informe oficial.

(Foto: Minera Poderosa)

Rendimiento financiero y productivo

Durante el periodo estudiado, Poderosa reportó una utilidad de US$ 14.1 millones frente a los US$ 22.3 millones del mismo trimestre en 2022, debido a la menor producción en onzas a comparación con el tercer trimestre de 2022 y menores ventas en onzas frente al tercer trimestre de 2022. “La disminución de la utilidad también se debe al incremento del costo de producción y los gastos operativos comparado con el tercer trimestre de 2022″, señaló.

En tanto, la utilidad acumulada al tercer trimestre 2023 fue de US$ 49.3 millones versus US$ 84.9 millones para el mismo periodo del 2022. “Se aprecia que el índice de liquidez general es menor respecto al los mismos meses del año pasado. Esta disminución se explica por el pago de dividendos en abril de 2023″, anotó la empresa.

LEA TAMBIÉN: Las Bambas se estabiliza y aumenta previsión de producción de cobre al cierre de 2023

Con relación a las ventas de oro durante el tercer trimestre 2023, estas disminuyeron respecto del mismo periodo de 2022, debido a una menor cantidad de onzas vendidas. “El volumen de ventas de oro en el tercer trimestre 2023 fue 60,520 onzas, 18.7% menor con respecto al tercer trimestre 2022″, destacó el documento oficial.

Asimismo, Poderosa señaló que las toneladas tratadas presentan una disminución de 10.5% y la producción en onzas disminuyó en 15.9% respecto del mismo periodo del 2022. La ley gr/tm (ley de recursos) también influyó en la producción de onzas.

Los recursos del mineral presentaron un incremento en volumen (TM), por lo que al cierre del tercer trimestre del 2023 se reportaron 1,586 toneladas de recursos, superior en 5% respecto del tercer trimestre del 2022, debido a mayores labores de exploración. La ley de recursos (gr/tm) tuvo una disminución de 5% respecto al mismo periodo del 2022.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.