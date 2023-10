En el último informe de estados financieros de First Quantum brindó el calendario de pasos a seguir para completar el estudio de viabilidad. En dicha presentación, no especificó detalles de variaciones en sus estimados de inversión. La compañía adquirió el 55% de participación de La Granja por US$ 105 millones y se comprometió a invertir hasta US$ 546 millones en la empresa conjunta para financiar los costos operativos y de capital.

Tristan Pascall, CEO de First Quantum Minerals, detalló que entre los dos o tres primeros años se centrarán en dos áreas clave. “La primera estará enfocada en el fortalecimiento de relaciones con la comunidad, siguiendo los programas realizados por Rio Tinto en términos de participación, que destacamos por su clase mundial en cuanto a efectividad”, dijo.

El ejecutivo mencionó que se trata de la factabilidad, es decir, delinear el yacimiento mineral del proyecto. “No nos referimos exactamente a la expansión del proyecto, debido a que sabemos que es uno de los mayores activos no desarrollados del mundo, sino a la delimitación y definición de las fases de desarrollo”, destacó.

LEA TAMBIÉN: Las Bambas se estabiliza y aumenta previsión de producción de cobre al cierre de 2023

Estiman seis años para su desarrollo

De acuerdo al directivo, actualmente se encuentran movilizando los primeros equipos de perforación para llevar a cabo trabajos como los sondeos de relleno, pruebas metalúrgicas, el estudio geotécnico y la mejora de los recursos para poder desarrollar un diseño de proyecto de alto nivel.

“El calendario que proponemos durante los próximos tres años nos pondría en una posición para ser capaces de desarrollar todos los estudios de ingeniería y desarrollar el activo. A la fecha, vemos nuestro otro proyecto Taca Taca (Argentina) más avanzado en esta etapa. Si bien estamos muy ilusionados con La Granja, sabemos que aún llevará un tiempo que posiblemente se extienda a seis años en total para su desarrollo”, adelantó.

Pascall remarcó la oportunidad como compañía de ser socio de un yacimiento de clase mundial como La Granja “en un país que ha sido muy razonable para construir minas y operarlas durante los últimos 20 años”. “Se convierte en un proyecto muy emocionante para nosotros, en un contexto donde estamos en una posición financieramente sólida y que desplegaremos nuestras operaciones de manera disciplinada”, anotó.

(Foto: First Quantum)

Estado financiero de la empresa inversora

First Quantum ajustó sus proyecciones para el corriente año debido a cambios en la producción y los costos. Según informó en sus estados financieros, se ha reducido la estimación de producción de cobre, oro y níquel, a la vez que se han ajustado los costos de producción y gastos de capital.

“A pesar del fuerte crecimiento del Ebitda, la deuda neta se vio afectada por cambios desfavorables en el capital circulante, además de la finalización con éxito de la adquisición de La Granja y el consiguiente pago de los US$ 105 millones a Rio Tinto. Asimismo, tuvimos un aumento del capex en US$ 49 millones que refleja el progreso constante en el proyecto de expansión en Kansanshi”, señaló el CEO de la minera.

La firma enfocada en la producción cuprífera indicó que espera un gasto considerable en intereses y depreciación de capital, mientras que anticipa un aumento en la tasa de impuestos efectiva hacia el final del año. Además, informó que enfrenta desafíos en algunas de sus operaciones, experimentando algunos ajustes en sus proyecciones y desempeño para 2023 y 2024

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.