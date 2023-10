Los precios del cobre bajaban el viernes, lastrados por el temor a tasas de interés más elevadas, la atonía del crecimiento mundial y la falta de estímulos adicionales en China, principal consumidor de metales.

Incertidumbre ante las tasas de interés de Estados Unidos

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 0,7%, a US$ 7.937 por tonelada métrica a las 1145 GMT. Se encaminaba a terminar plano en la semana luego de dos semanas consecutivas de pérdidas.

La subida de la rentabilidad de la deuda pública estadounidense hasta el 5% por primera vez desde 2007 afectaba a los mercados financieros en general, incluidos los metales, ya que los inversores temían que las tasas de interés tuvieran que mantenerse altas para frenar la persistente inflación.

“La opinión sobre si Estados Unidos mantendrá las tasas de interés (sin cambios) el mes que viene es 50-50″, dijo Robert Montefusco de la correduría Sucden Financial, añadiendo que la incertidumbre mantenía a los operadores al margen.

Precio de otros metales en variación

Las perspectivas a corto plazo para el metal utilizado en la energía y la construcción eran bajistas debido a la falta de estímulos adicionales por parte de China y a la incertidumbre sobre una recesión mundial, aseguró.

“El cobre se mantiene técnicamente respaldado entre 7.800 y US$ 7.600, con algunas ventas especulativas en los últimos días. Algunos fondos siguen cortos tanto en la CME como en la LME”, añadió Montefusco.

En otros metales, el aluminio bajaba un 0,5%, a US$ 2.174,50 la tonelada; el plomo cedía un 0,5%, a US$ 2.086,50; el níquel perdía un 0,2%, a US$ 18.475; el estaño descendía un 1,6%, a US$ 24.805; mientras que el zinc subía un 0,4%, a US$ 2.424. (Reporte de Julian Luk; Editado en Español por Manuel Farías).

Con información de Reuters.