De acuerdo con Fernando Grados, director de Dominio Consultores, este decrecimiento en el sell in (venta a canales de distribución) ha sido ocasionado principalmente porque el segmento de consumo tiene stocks que no rotan, además de la baja capacidad de compra de las personas.

Grados apunta que se trata de un fenómeno mundial. “Según la consultora Gartner, la caída de dispositivos electrónicos ha sido del 30% si comparamos el primer trimestre del 2023 con el del 2022. En nuestro caso, esta ha sido un poco mayor”, comenta. Otro de los motivos, además, es que, durante los años previos, 2021 y 2020, en el sector consumo se compró una gran cantidad de equipos para satisfacer necesidades de trabajo y educación.

Desktops

En el caso de las computadoras de escritorio, ha habido una ligera caída de 5.1% trimestre contra trimestre. En ese sentido, Walter Cabanillas, consultor independiente y especialista en transformación digital, sostiene que si bien en los últimos años nos preocupamos mucho por la movilidad, el de hoy es un entorno distinto, en el que las personas o se está consolidando el regreso a la oficina o el trabajo remoto.

“Se presentan nuevas oportunidades para esta categoría, sobre todo por el avance que han tenido muchas marcas en cuanto a procesadores, temas gráficos y buenos precios”, dice Cabanillas, quien está convencido que las desktops van a regresar a tener el sitial que tuvieron antes de la pandemia.

Sin embargo, para Fernando Grados, el volumen del negocio no está en los equipos de escritorio, sino en los portátiles. “Las deskstop seguirán siendo una parte importante de la demanda, pero desde hace más o menos 15 años que en el mercado peruano se venden más laptops, incluyendo las ensambladas”, precisa el especialista.

En esta categoría, HP mantiene el liderazgo y ha crecido un 20.6% en el periodo analizado, mientras que Lenovo y Dell han tenido un decrecimiento. Por otro lado, Apple tuvo un crecimiento, a pesar de que sus cifras están bastante distantes de los primeros puestos.

“El aumento de Apple se debe a que durante la pandemia sus ventas bajaron por la disponibilidad del producto y también porque en ese momento la gente buscaba productos que estuvieran al alcance de su bolsillo”, explica Grados por la recuperación de la marca de la manzana.

Laptops

En el caso de las computadoras portátiles, estas han tenido una caída de casi 40% entre el primer trimestre del 2023 y el del 2022. “La caída más fuerte se dio en el sector consumo, que desde el año pasado arrastró hacia abajo a todo el mercado”, anota Grados.

Por el lado del sector comercial, Grados aclara de que el primer trimestre siempre es bajo, pues empresas y gobierno recién empiezan a hacer compras a partir del segundo trimestre del año. “La caída de 23.1% podría ser superada siempre y cuando las condiciones del mercado no afecten”, dice.

Desde el punto de vista de marcas, la que menos impacto tuvo ha sido Asus. No obstante, el ejecutivo de Dominio que este puede ser relativo. “El año pasado ellos trajeron una buena cantidad de equipos, por lo que probablemente tengan productos que no han rotado y eso hace que la importación no sea tan alta”.

En esta categoría, el liderazgo lo mantiene Lenovo, pero tanto esta marca como HP, que le sigue en el ranking, han tenido caídas significativas. De otro lado, la caída de Dell, de 74.6%, no preocupa mucho porque el grueso de su negocio está en el corporativo y gobierno, según Grados, y esta se recuperaría en el resto del año. En el caso de Apple, sucede algo similar con lo que ha pasado con sus equipos de escritorio y sucede que están recuperando participación de mercado.

En la tabla además se ven dos casos particulares. Uno es Advance, que en el pasado solía ensamblar sus equipos en el Perú. Asimismo, está la entrada de Dynabook, una marca relanzada por Toshiba que ha entrado en este trimestre con casi 900 equipos.

Tablets

Las tablets son los productos que han tenido la caída más estrepitosa, con casi 84% trimestre contra trimestre. Advance, que en algún momento tuvo el liderazgo en tablets, ha caído. “Ha estado afectada por la situación positiva que se dio en 2020 y 2021. Además, siguieron trayendo stock y asumo que van a tener que hacer un trabajo de liquidación de equipos”, dice Grados.

Lenovo, por su parte, ha tenido una disminución significativa de 48%, mientras que Samsung sigue manteniéndose como líder del mercado. “Samsung tiene una oferta de diversos tipos de tablets, ya sean high, medium y low-end. Después de Apple, es la marca que mejor posicionamiento tiene en esta categoría de producto”, comenta.

Para Apple también hubo una mejoría en esta categoría, sobre todo en el sector de consumo, luego de que les fuera muy mal durante el 2022 y 2021 por problemas de logística y de precio.

Adicionalmente, según Cabanillas, hay un segmento intermedio donde los usuarios utilizan las tablets para reemplazar a las laptops. “Este se va a mantener y los dispositivos anexos a las tablets (pencils, teclados, entre otros) van a tener un crecimiento importante durante el resto del año”, precisa.