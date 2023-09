A la fecha, el número de alquileres y las zonas para la instalación de los módulos, viene aumentando. De esta manera, este tipo de venta se convierte en una oportunidad para que los emprendedores muestren su oferta, generando así una alianza estratégica en beneficio del centro comercial y del vendedor que apuesta por exhibir su producto en zonas de alto tránsito de personas como son los malls.

Crecimiento de este modelo de negocio

José Antonio Contreras, gerente general de Open Plaza, informó a Gestión que, a la fecha la compañía cuenta con cerca de 300 módulos a nivel nacional (entre las que figuran la de Angamos en Lima y la de Piura). Esta cifra, precisó, representa un incremento debido a que antes de la pandemia se registraba entre 40 a 50 módulos.

“El emprendedor muestra una fe enorme de seguir creciendo en todos los rubros como de comida, moda, servicios, artesanías, joyas, entre otros”, expresó. En esa línea, comentó que esta estrategia forma parte del programa ‘Open Emerge’, que desde el 2021 busca la participación de emprendedores en Mall Open Plaza.

Por su parte, el exgerente general del Mega Plaza, Percy Vigil, y el presidente de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), Carlos Neuhaus, coincidieron en que los centros comerciales vienen aprovechando todo tipo de espacio para la instalación de módulos.

Indicaron que estos lugares de venta son una especie de “semilleros” para el emprendedor porque luego de evaluar su estadía se convierten en candidatos a ser trasladados a una zona con mayor tránsito de personas, terminar instalándose en una tienda dentro del mall o tener mayor presencia en otros centros comerciales.

Tipos, tamaño, costos y temporalidad

Para Percy Vigil, exgerente general de Mega Plaza, los módulos de venta en general se dividen en dos tipos :

TIPOS ¿QUÉ SON? Por impulso Compra no planificada que genera interés de la persona cuando acude al centro comercial por otro motivo. Necesita instalarse en zonas de alto tráfico. Por ejemplo: venta de helados u de otro tipo de alimentos. Por destino La persona acude al centro comercial conociendo que existe este módulo para adquirir un producto. Ocurre con los espacios dedicados a la venta de accesorios (joyas, billeteras, perfumes, cosméticos) o de productos tecnológicos para celulares.

Respecto a los tamaños de módulos en centros comerciales , la oferta es variada. Existen de 2x2 (cuatro metros cuadrados que es la medida clásica), y siguen otras alternativas más reducidas de hasta un metro e inclusive carretillas que son usadas en ferias implementadas dentro de los malls.

“ Menos metros, mayor precio por metro cuadrado. Menos tiempo, mayor valor por metro cuadrado . Un empresario puede querer un 2x3 y no un 2x2. Entonces se tiene que buscar un área para el 2x3, y también pensar en las condiciones para el módulo. Algunos le ponen techo, y lo otro es transparencia del módulo para que no bloquee la visibilidad de los locales fijos porque el que va a comprar le gusta ver a ambos lados de la zona de circulación. Todos esos criterios hay que tomarlos al momento de la decisión de poner un módulo”, dijo el también especialista en retail.

Asimismo, Vigil, comentó que otro beneficio del módulo es que permite al empresario elegir su periodo de presencia que puede ser corto o largo plazo y dependiendo del giro del negocio. “Puede querer un módulo por una semana de un metro cuadrado en el mes de diciembre y eso costará mucho dinero porque quiere ir el mejor mes, un área pequeña y por corto tiempo. No hay restricción. Todo tiene un precio. Puede alquilar un día, una semana, un mes, un año, tres años, es variable”, remarcó.

Sobre el tema del precio por alquiler o instalación de módulos , el gerente general de Open Plaza, José Contreras, indicó que son flexibles en cuanto al costo por alquiler de un módulo. No obstante, explicó que se toma en consideración el tamaño del espacio, el producto que se quiere vender, y la inversión que ha desplegado el emprendedor.

A su turno, el exgerente de Mega Plaza, Percy Vigil, comentó que en un mall de tamaño reducido ubicado en una provincia pequeña el precio del alquiler de módulo estaría por los S/ 250 el metro cuadrado, pero si hablamos de un mall de gran circulación ubicado en Lima el precio del metro cuadrado sería de S/ 3,000 .

“Aquí no hay el tema de caro o barato. Se tiene que ver la proporción de lo que voy a pagar con lo que voy a vender. Ese ratio entre lo que cobro por arriendo y lo que va a ganar el negocio. Si usted está pagando 50 y vende 100, eso no es negocio”, acotó.

Por su parte, el titular de la ACCEP, Carlos Neuhaus, dijo que los precios de los módulos de venta pueden abordar desde los S/ 500 hasta los US$ 2,500 (S/ 9,250 aproximadamente), y responde al tiempo de alquiler, el tipo de centro comercial, la ubicación (Lima y provincias), el espacio elegido donde será instalada , entre otras consideraciones.

Ingresos

Vigil Vidal explicó que en el caso de ingresos del mall por presencia de módulos de venta también es variable. “Hay algunos que cuentan con varios módulos y otros con una carga mucho menor. Si tengo que hablar de proporción, en los ingresos por rentas puede ser que generen entre 5% o 7% . Recordemos que si bien los módulos pagan bien por metro son pocos”, dijo.

En cada centro comercial se busca la armonía entre los emprendedores que optan por un módulo y los que optan por una tienda fija. (Foto: Jockey Plaza)

¿Dónde hay mayor interés por alquilar estos espacios?

Carlos Neuhaus aclaró que todo centro comercial es de interés y tiene potencial para el posicionamiento de una marca a través de módulos de ventas. En esa línea, dijo que son los grandes malls los que vienen captando el mayor interés de los emprendedores .

En Lima : San Martín de Porres, Independencia, San Juan de Miraflores, San Miguel, Jesús María y Surco .

: . En provincias: Piura, Arequipa, Juliaca, Pucallpa, Huánuco, Huancayo, Chimbote, Trujillo, Cañete, Pisco y Jaén .

¿Existe una restricción para la venta en módulos?

Para Contreras en Open Plaza se ofrecen espacios a emprendedores para la venta de todo tipo de productos. Precisó que en algunas ocasiones el mismo centro comercial brinda el módulo, y la otra alternativa es cuando la inversión está a cargo del mismo locatario, y para ello se necesita que este espacio cuente con licencia municipal.

Una opinión contraria tiene Percy Vigil. “No todo puede ser vendido. Si vendemos ropa es un poco difícil, salvo vendamos polos de un diseño determinado que podamos exhibir, y la persona conozca su talla y se lo quiera probar en pleno pasadizo porque no hay probador. Seguro también un accesorio es mucho más fácil de vender, o algún producto cosmético o tecnológico. Vemos que telefonía abunda y venta de helados”, explicó.

El exgerente del Mega Plaza también recordó que el centro comercial evalúa el ingreso de un empresario para la ocupación de un módulo . “No es que quiero ponerlo, pago y comienzo. Se toma en cuenta la experiencia y conocer el concepto de negocio que quiere desarrollar. A veces toca decirles esto no va a funcionar y eso es una respuesta responsable y ética porque para uno es fácil cobrar una renta. Si sé que no va a funcionar, se dice: ‘no es el espacio para este tipo de producto’”.

Permite estudio del mercado

Contreras, Vigil y Neuhaus coincidieron en que la implementación de módulos en espacios de centros comerciales en general permiten al emprendedor un estudio de mercado para confirmar si el producto a vender tendrá éxito o replantear sus objetivos de venta y optar por e-commerce.

Los emprendedores también fijan su interés en el alquiler de módulos con el objetivo de obtener una oportunidad para alquilar un stand fijo en el centro comercial. Los entrevistados consultados coincidieron en que “son pocos” los emprendedores que han pasado de un módulo a una tienda fija. Esto, señalaron, porque existe mucha rotación de este tipo de espacios.

“Los mejores módulos que tengan sostenibilidad en sus ventas pasan a tomar locales comerciales luego, y eso es un mérito enorme porque la marca ya pegó en el mercado y eso hace que siga creciendo”, sostuvo Contreras, gerente general del Open Plaza.

Sin embargo, Vigil mencionó de otro escenario que es cuando el locatario de un stand opta también por el alquiler de un módulo para sumar la presencia de su marca. “El efecto inverso se da por ejemplo de tiendas de categoría específica. Hay varios casos y no es retroceso. Por ejemplo, una marca en el módulo no exhibe todos sus productos, pero si el cliente está interesado puede ir a la tienda. Cuando el mall es muy grande, de pronto el empresario dice: ‘a mi tienda no necesariamente van a llegar, pero si tengo un módulo voy a tener un punto de enganche’. Los módulos sirven para tomar y captar clientes para poder dirigirlo. Hay que ser creativo para su uso”.

En tanto, Neuhaus explicó que la transición de módulo a una stand es variable y algunos emprendimientos no llegan a consolidarse. “Hay algunos emprendedores que prueban con un módulo en un centro comercial. Les va bien, y luego van a otro centro ya sea en Lima y provincias, y así también puede generar su pequeña cadena de módulos. También hay pequeño emprendimiento en provincias y al venir a la capital les va bien y de manera formal. Otros casos que pasan a una tienda pequeña”, explicó a Gestión.

Ferias: nueva estrategia y crecimiento en provincias

Una de las nuevas estrategias que viene impulsando algunos centros comerciales son los espacios denominados ferias que pueden tener periodos estacionarios o permanentes como se viene desarrollando no solo en Perú sino en otros países de la región. En estas zonas del centro comercial se venden peluches, dulces, joyería, productos naturales, entre otros.

Un ejemplo es el Open Plaza de Piura donde se ubica una feria permanente con cerca de 120 módulos ubicados en el segundo nivel, señaló el gerente general de la compañía, José Contreras. “Es un portafolio de marcas variadas. Además, esto brinda al consumidor local productos de la zona”, mencionó.

En tanto, Vigil, exgerente general de Mega Plaza, comentó que esta estrategia de instalación de ferias conformadas por un grupo de módulos busca promover emprendedores y en su mayoría tienen periodos cortos de vigencia.

Nehaus como Vigil no precisaron el monto del metro cuadrado para alquilar este tipo de espacios; sin embargo comentaron que el ticket esa bajo. “En las ferias se cobra muy bajo para que vengan a ofrecer, por ejemplo, productos saludables. Son por periodos cortos: los fines de semana y se paga una renta muy baja por un día, pero el mall aprovecha en medir el potencial del mercado”, dijo el exgerente general de Mega Plaza

“Hay malls que, a veces inicia proyectos con rentas muy bajas y va creciendo en el tiempo. En otro países arriendan paredes libres . También es la habilidad del centro comercial para aprovechar este tipo de espacios y generar una oportunidad”, concluyó.

Conjunto de módulos en las denominadas ferias cuyo plazo de permanencia es variable. (Foto: Corporación Multiferias)

