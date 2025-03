Ocho adendas a contratos de Asociación Público – Privada (APP) por US$ 7,204 millones a concretarse en este año, en sectores estratégicos, como portuario, ferroviario, vial e hidrocarburos; se viene impulsando, dio a conocer el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi.

El funcionario detalló que las modificaciones contractuales plantean, principalmente, incorporar nuevas inversiones con el objeto de contribuir a reducir las brechas de infraestructura en el país e incrementar la competitividad en sectores estratégicos.

Entre los proyectos priorizados se tiene la expansión de infraestructura en la Línea 1 del Metro de Lima (US$ 2,186 millones) y de Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el sur del país (US$ 2,000 millones), así como nuevas inversiones en el Segundo Grupo de Aeropuertos (US$ 1,300 millones) que integran los terminales de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.

También se identificó las nuevas inversiones en el Terminal Portuario Matarani (US$ 708 millones), el Sistema de distribución de gas natural en Lima y Callao – Calidda (US$ 458 millones), en la Red Vial 6 (US$ 500 millones) y el Ferrocarril del Centro (US$ 13 millones), entre otros.

Hace unos días, el ministro de Economía refirió que cuatro de las ocho adendas priorizadas podrían ser suscritas antes del 28 de julio de 2025 y que, las modificaciones contractuales, se vienen avanzando con apoyo técnico de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – ProInversión.

Adelantó, además, que el MEF viene evaluando – en conjunto con los sectores - las modificaciones de 20 contratos de APP, que permitirán viabilizar inversiones conjuntas con impacto directo en el Producto Bruto Interno (PBI) y la calidad de vida de la población.

Estos avances van alineados a la actualización de Gobierno sobre el crecimiento de la economía de un 4% para este 2025, sustentado precisamente en una aceleración de inversiones en proyectos públicos y privados, shock de desregulación, consolidación de la confianza empresarial, inflación baja y flexibilización de los costos de financiamiento, entre otros.

Cabe recordar que, en el Perú, se han otorgado 138 proyectos en APP por US$ 35,800 millones en los últimos 22 años, que permitieron mejorar la competitividad en 17 rubros económicos y comerciales, entre ellos, Transportes, Electricidad, Comunicaciones, Hidrocarburos, Irrigación, Saneamiento y salud, ente otros.