El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, presentó de manera oficial el plan de impulso al crecimiento económico, al que han denominado Impulso Perú.

Se trata de un conjunto de 36 medidas con las que se buscan dos objetivos: mejorar las condiciones del gasto privado y acelerar la inversión pública. A ello se suman otro conjunto de acciones vinculadas a la recuperación de la confianza, tal como lo adelantó Gestión ( 08.09.2022 ).

El eje al que se le ha puesto más énfasis es la mejora de las condiciones del gasto privado, para la cual se están planteando 25 medidas.

Una de estas medidas es que desde el Gobierno se buscará extender por cinco años la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) a la exploración minera y de hidrocarburos. Este beneficio tributario vence este año y requiere de una ley para que pueda ser extendido.

Al respecto, el viceministro de Economía, Alex Contreras, explicó que la intención de esta medida busca otorgar predictibilidad al sector minero para que en los próximos cinco años, si se animan a arriesgar capital en la búsqueda de nuevos recursos puedan tener el apoyo del Estado.

“Los beneficios para el país son bastante claros. Es una gran apuesta de las empresas que invierten en exploración porque vale decir que solo el 7% de los proyectos (explorados) tienen éxito”, afirmó.

De acuerdo con la estimación hecha por el MEF, el costo de ampliar este beneficio tributario será de S/ 50 millones por año.

Esta medida dista de las posiciones que al inicio del Gobierno lejos de buscar más beneficios tributarios para la minería y los hidrocarburos, planteaban un nuevo marco tributario minero.

Entre enero y julio la inversión en exploración minera en el Perú sumó US$ 226 millones, que representa un aumento de 39.4% respecto de los US$ 162 millones que se lograron en el mismo periodo del año pasado, según los datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem). En total la cartera de exploración minera consta de 63 proyectos por US$ 586 millones.

La situación de exploración en hidrocarburos es más complicada, ya que al mes de julio solo se tienen seis contratos firmados para esta actividad con cuatro empresas. Además, en mayo pasado terminó el contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el lote XXI, a cargo de Gold Oil.

Exoneración a alimentos

Otra de las medidas en materia tributaria que se plantea en el plan del MEF es la ampliación de la exoneración del IGV a los alimentos y al transporte público urbano e interprovincial.

Este beneficio también se termina este año y la propuesta del MEF es que se extienda por tres años más. De esta manera se evitaría que los precios de los alimentos y los pasajes del servicio público se eleven en 18% que es la tasa del IGV.

Esta es una de las medidas más costosas para el Estado pues está estimado que se dejan de recaudar S/ 5,672 millones por año. Para el 2023 la estimación es que el costo fiscal de todas las exoneraciones tributarias superen los S/ 20,000 millones.

Subsidio a la planilla

Otro de los beneficios planteados para el sector privado es el subsidio a la planilla por contratar trabajadores jóvenes, de entre 18 y 29 años.

El Estado otorgaría un incentivo económico para la contratación de trabajadores formales entre los 18 y 29 años, con ingresos menores o hasta S/ 1,600.

De esta manera el subsidio sería de entre el 17% y 55% de los salarios de los jóvenes, diferenciando los incentivos por género y plazo del contrato que tengan.

Ya durante la pandemia el Estado había subsidiado la planilla de las empresas, beneficio al cual accedieron más de 20,000 firmas.

Créditos a mypes

En el caso del financiamiento, el plan del MEF considera la creación de un programa de impulso empresarial, enfocado en facilitar el financiamiento de las micro y pequeñas empresas (mypes).

Se financiará créditos para el capital de trabajo, adquisición de activo fijo y consolidación de deuda para mypes, incluyendo un bono de buen pagador que permitirá la reducción de tasas de entre 3% y 5%.

Este programa funcionaría con una garantía del Estado a través de Cofide, con un esquema similar a los FAE que benefició a mypes, agricultores, sector turismo, entre otros. Los créditos serían entregados por las entidades financieras.

Además se plantea el fortalecimiento patrimonial para promover un mayor acceso al crédito de mypes y segmentos de menores ingresos (inclusión financiera) a lo largo de todo el territorio nacional.

Estas medidas se suman a los subsidios del GLP para uso doméstico, a las tarifas eléctricas, al transporte urbano y al bono alimentario de S/ 270 que fueron explicados en nuestra edición de ayer.





Cifras

S/3000 millones, es el costo estimado por el MEF para la aplicación del plan de reactivación económica.

4.3% crecería, el PBI en el 2023 si es que se cumplen con todos los objetivos del plan. La proyección actual es de 3.5%.





Hay 16 de 25 medidas que deben pasar por el Congreso

El plan de reactivación presentado por el MEF, tiene como una de sus principales características que una buena parte de sus medidas tienen que ser aprobadas mediante ley, es decir, deben pasar por el Congreso de la República.

En el caso de las 25 medidas para impulsar el gasto privado, son 16 las acciones que requieren de la aprobación de una ley a través del Parlamento. Si se juntan las 36 medidas, de gasto privado e inversión pública, se tiene que 18 de ellas, es decir, la mitad, deben pasar por el Congreso.

El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, explicó que la decisión que tomó el MEF fue buscar la aprobación de estas a través de proyectos de ley de manera independiente y descartaron el pedir facultades legislativas porque la relación entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento no es la mejor.

“Creo que todos reconocemos que este no es el mejor momento de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, eso es un dato, y por ello vamos por la otra opción que es mucho más larga pero más segura, que es plantear esto como proyectos de ley”, anotó.





Consejo de Ministros aún no ve ajuste del sueldo mínimo

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, adelantó que su cartera busca que el ajuste de la remuneración mínima vital se dé todos los años.

Al respecto el ministro Kurt Burneo refirió que no conoce de esta propuesta, pues no ha sido discutida en el Consejo de Ministros.

“Para que haya una discusión tiene que haber una propuesta, un documento de inicio y todavía no existe. En el Consejo de Ministros no hemos visto nada absolutamente hasta el último miércoles”, afirmó.

Añadió que este es un tema que tiene que discutirse porque puede llegar a tener un impacto en la inversión privada.

Por otro lado, respecto de la reducción de la calificación crediticia de Petroperú a “bonos basura” por parte de Fitch Ratings, Burneo afirmó que se trata de solo una normalización de la nota, pues ya lo había hecho S&P.

LAS 36 medidas del plan de reactivación económica

LAS 36 MEDIDAS PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA - IMPULSO PERÚ Medidas de Facilitación, fortalecimiento y destrabe de la inversión privada Norma/ Vía implem. Plazo Costo de medida 1. Nuevo Reglamento de APP’s DS* Set-22 No aplica La medida agilizará y mejorará la gestión de proyectos de APP, reduciendo plazos y beneficiando a proyectos por un monto de inversión de USD 400 MM, mediante el proceso simplificado 2. Nuevo Reglamento y medidas complementarias de Obras por Impuestos DS* Set-22 No aplica Potenciará el mecanismo de Obras por Impuestos, incrementando los recursos disponibles anualmente para los Gobierno Regionales en aprox. S/ 5 mil millones, y para los Gobiernos Locales, en aprox. S/ 10 mil millones. Oct-22 Complementariamente, se aprobará proyecto de ley con medidas complementarias consensuadas en instancia técnica público privada. 3. Proyecto de Ley para agilizar la liberación de predios e interferencias Ley* Depende sectores No aplica Permitirá mayor velocidad en la ejecución de proyectos de inversión pública y público privada, dinamizando su ejecución / Sectores competentes: MTC y MVCS 4. Programa de formación de Gestores Públicos Medida de gestión* Dic-22 No aplica Dirigido a autoridades subnacionales electas, en materias de: APP’s, Obras por Impuestos, Invierte.pe y otros sistemas administrativos. Capacitación en dos niveles: Nivel Gestor y Nivel Ejecutor 5. Proyecto de Ley que asegura y promueve la ejecución y culminación de las obras del proyecto Chavimochic y afianza el desarrollo de la frontera hídrica Ley* Aprobado No aplica Habilita a MIDAGRI a acordar modificaciones al contrato de concesión con el objetivo de asegurar la culminación de la Presa Palo Redondo.1 6. Apoyo al destrabe de APPs con alto impacto económico y social Medida de gestión* Set-22 No aplica Ejemplos: Chavimochic (US$ 715 MM), Majes (US$ 654 MM), Muelle Norte (US$ 1208 MM) 7. Monitoreo y alerta temprana sobre la ejecución de APPs Medida de gestión* Oct-22 No aplica Esta medida permitirá identificar APPs con problemas a capacidad presupuestal acreditada 8. Habilitación Legal para que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC pueda ejecutar actividades de Operación y Mantenimiento1 Ley* Nov-22 No aplica Habilita a ARCC para realizar actividades de Operación y Mantenimiento relacionadas con infraestructura de salud (hospitales) y educación (colegios) que serán entregados en breve. Medidas de promoción del financiamiento productivo Norma/ Plazo Costo de medida vía de implementación 9. Creación del Programa de impulso empresarial Ley* Oct-22 S/ 2000 MM Financiará créditos para el capital de trabajo, adquisición de activo fijo y consolidación de deuda para MYPE, incluyendo un bono de buen pagador que permitirá la reducción de tasas de entre 3% y 5%. (S/ 500 MM) 10. Promoción e impulso de un mayor crédito para las MYPE Ley* Oct-22 S/ 500 MM Fortalecimiento patrimonial para promover un mayor acceso al crédito de MYPE y segmentos de menores ingresos (inclusión financiera) a lo largo de todo el territorio nacional. 11. Impulso al crédito para pequeños agricultores y apoyo financiero para las campañas agrícolas Acuerdo Nov-22 S/ 200 MM Focalizar la atención del beneficiario para pequeños agricultores. Establecer mecanismos graduales de reducción de beneficios para agricultores que ya han recibido el subsidio de tasa y ampliar la cobertura para nuevos agricultores. FONAFE* 12. Fondo MIPYME Emprendedor Ley** Dic-22 S/ 150 MM Asignación de mayores recursos para fondos concursables no rembolsables para la promoción de clústeres, CITEs, capital semilla, entre otros (instrumentos no financieros). Medidas de soporte temporal para hogares vulnerables Norma/ Plazo Costo de medida vía de implementación 13. Subsidio al GLP para uso doméstico (Extensión temporal del subsidio FISE) DS** Set-22 S/ 18 MM Se ampliará la vigencia del incremento del vale FISE a S/ 25 soles hasta el 31 de diciembre de 2022 (de no aplicar medida alguna, se revertiría al valor de S/ 25 a S/ 20 el 4 de octubre de 2022) 14. Subsidio a la tarifa eléctrica para hogares más vulnerables (Adelanto por 3 meses de beneficios Ley 31429) Ley* Set-22 S/ 150 MM Implementación de subsidios para las familias de menores ingresos. Se espera que el grupo de beneficiarios alcance alrededor de 20 millones de personas (equivalente a 5 millones de hogares) 15. Subsidio al transporte urbano para rutas concesionadas y autorizadas (por 3 meses) Ley * Nov-22 S/ 160 MM Esta medida reducirá S/ 1 por viaje (ida y vuelta) 16. Programa de Empleo temporal para la contratación de trabajadores jóvenes Ley * Nov-22 S/ 300 MM Incentivo económico para la contratación de trabajadores formales entre los 18 y 29 años, con ingresos menores o hasta S/ 1600 soles, diferenciando los incentivos por género y plazo del contrato (entre 17,5% y 55% del salario). 17. Implementación del bono alimentario con mejora en la estrategia de focalización DS* Nov-22 S/ 1 600 MM La medida específica significaría un subsidio de S/ 270 soles a sus beneficiarios, en línea con lo señalado en la Ley N° 31538, pero será más efectiva y llegará lo más pronto posible a la población. 18. Bono familiar habitacional DS* Aprobado S/ 985 MM - Subsidio directo que otorga el Estado a una familia de manera gratuita como premio a su esfuerzo ahorrador y no se devuelve para la adquisición de un inmueble. 19. Medidas para minimizar el impacto de la volatilidad de precios de combustibles sobre la población vulnerable a través del Fondo para la Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) Ley** Set-22 S/ 1 500 MM •Pago por obligaciones generadas por el FEPC para asegurar la continuidad de su operatividad, considerando que el actual contexto aún se encuentra sujeto a múltiples riesgos por la guerra entre Rusia y Ucrania 20. Implementación del programa de alimentación complementaria para población vulnerable Ley* Set-22 S/ 120 MM anuales Transferencia de Partidas a favor del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en el Presupuesto para el Año Fiscal 2022. Los beneficiarios serían 4,2 millones de escolares y 2 millones de familias. Nuevas medidas tributarias de impulso de la inversión privada Norma/ Plazo Costo de medida vía de implementación 21. Depreciación acelerada para Edificaciones y otras construcciones Ley* Dic-22 S/ 1 112 MM anuales - Para la inversión en Edificaciones y otras construcciones que se realice en los años 2023 y 2024, se reduce la depreciación de 20 años a 3 años, con ello se reduce el IR de las empresas en el corto plazo. Así, se promueve el sector construcción que es muy importante por su relación con actividades productivas en otras industrias y por ser una fuente directa de empleo. 22. Depreciación acelerada para los vehículos eléctricos Ley* Dic-22 S/ 15 MM anuales - Para la inversión en vehículos de transporte terrestre que utilicen energía eléctrica que se realice en los años 2023 y 2024, se reduce el periodo de depreciación de 5 años a 2 años. De esta manera se promueve el uso de tecnología más limpia. Prorroga de beneficios tributarios Norma/ Plazo Costo de medida vía de implementación 23. Incentivos a la inversión en Investigación, Desarrollo Tecnológica e Innovación Tecnológica (I+D+i) Ley** Dic-22 S/ 10 MM anuales -Se otorgan incentivos a la inversión en I+D+i, mediante deducciones1/ a las empresas de menor tamaño, de gasto de hasta 125% adicional para la determinación del IR. -Se prorrogará por 3 años la Ley N° 30339. 24. Impulso a la inversión en exploración en minería e hidrocarburos Ley** Dic-22 S/ 50 MM anuales -Permite a los contribuyentes atenuar el costo de los proyectos de inversión en minería e hidrocarburos generando un incremento potencial del portafolio de las actividades extractivas. -Se prorrogan las Leyes N°27623 y 27624 que devuelven el IGV a la exploración en minería e hidrocarburos. 25. Prorrogar la exoneración del IGV de los Apéndices I y II del TUO del IGV Ley** Dic-22 S/ 5 672 MM anuales - Esta medida permite atenuar el precio de los principales bienes que componen la canasta de consumo de la población de menores recursos: frutas, verduras, legumbres, tubérculos y otros alimentos, así como el transporte terrestre de pasajeros, urbano e interprovincial, el metro, entre otros. Medidas para la aceleración y destrabe de la inversión pública Norma/ Plazo Costo de medida vía de implementación 26. Impulso a la gestión de proyectos. Optimización y reingeniería de gestión: •Acción Set-22 S/ 1 MM •Repotenciación de Equipo CONECTAMEF para que esté mas cerca de las entidades. •RM+DS* Set-22 S/ 8 MM •Mayor dotación de personal especializado para GL y GR •Acción Set-22 S/ 6,3 MM •Creación de Unidad de Gestión de Proyectos Especializada (enfoque PMO) 27. Reactivación de obras paralizadas y destrabe Ley* Set-22 Optimización sin costo •Implementación de la ley para la Reactivación de al menos 1170 obras paralizadas. PL pendiente de 2da votación en el Congreso que permitirá poner en valor las obras paralizadas. Acción Set-22 •Masificación de la asistencia técnica y el acompañamiento para que las entidades cumplan sus cronogramas de ejecución. Duplicación de las visitas a obra y acciones de asistencia técnica. 28. Articulación interinstitucional para la aplicación del control concurrente Acción Oct-22 Optimización sin costo Acompañamiento conjunto MEF y CGR para la aplicación Control Concurrente (Ley 31358) en la inversión pública. 29. Elevación de estándares de calidad RD* Oct-22 Optimización sin costo •Mejorar de la calidad de la preinversión a fin de reducir los problemas en fase de Ejecución: Publicación e implementación de Metodología General para evaluar la calidad de la preinversión. RD* Nov-22 •Mejora de la programación multianual de inversiones para cumplir con la programación y limitar proyectos nuevos. 30. Mayores recursos para inversiones en zonas con mayor brecha DS** Set-22 S/ 309 MM •Mayor inversión en municipalidades con menores recursos y mayor pobreza: Impulso al Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT) 2022. Se transferirá recursos por S/309 millones a municipalidades, duplicando al último concurso. Acción Feb-23 Optimización sin costo •Autorizaciones presupuestales para la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Optimización presupuestal para Intervenciones de Reconstrucción (IRI) en el ámbito vigente del ARCC. Nov-22 Medidas de recuperación de la confianza Norma/vía de implementación Plazo Costo de medida 31. Priorización de la Hoja de Ruta para el acceso a la OCDE. Acciones Set-22 S/ 25 MM Adopción de estándares internacionales para mejorar la política pública en materia económica, que permita atraer nuevas inversiones y mejorar la entrega de servicios a los ciudadanos por parte del Estado. Mejora de comunicación con el Poder Legislativo, gremios empresariales y trabajadores. 32. Asignación de mayores recursos a entidades opinantes en proyectos de inversión pública y privada (SERNAMP, CULTURA, SBN, SENACE, PRODUCE, SANIPES, IMARPE), así como gobiernos regionales DS* Por determinar S/ 15 MM Se asignará mayores recursos para entidades que cumplen un rol clave en el otorgamiento de permisos para el avance expeditivo de las inversiones. 33. Actualización del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC) 2022-2025 y medidas de facilitación y fomento a los proyectos priorizados y complementarios. DS/Ley* Set-22/ por determinar No aplica Publicación del PNISC en setiembre 34. Creación de un grupo de trabajo alto nivel para el seguimiento y evaluación al avance de las inversiones públicas, privadas y público privadas Medida de gestión* Set-22 No aplica Compromiso gubernamental para identificar las trabas que afectan a los proyectos de inversión pública, privadas y público –privadas , y adoptar acuerdos en un espacio permanente de coordinación. 35. Lanzamiento del Nuevo plan de Competitividad y Productividad DS* Oct-22 Documento de gestión 36. Shock regulatorio para el impulso de sectores productivos DS/RM* Dic-22

Están pendientes la emisión de decretos supremos, resoluciones ministeriales