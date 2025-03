El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó los precios de referencia y los derechos variables adicionales para las importaciones de maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo.

Mediante Resolución Viceministerial N° 006-2025-EF/15.01, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se determinaron los detalles.

Productos agrícolas: precios de importación

Para el maíz el precio de referencia será de US$ 227 por tonelada métrica (TM), mientras que el derecho variable adicional será de US$ 0 por TM.

Asimismo, para la importación de azúcar, el precio de referencia será de US$ 540 por TM y el derecho variable adicional será US$ 0 por TM.

En el caso del arroz, el precio de referencia es de US$ 636 por TM, mientras que el derecho variable adicional será US$ 0 para el arroz cáscara y para el arroz pilado.

Finalmente, para la leche entera en polvo el precio de referencia es de US$ 3,659 por TM y el pago por derecho variable adicional es US$ 0 por TM.

La norma lleva la rúbrica de la viceministra de Economía, Denisse Miralles Miralles.

En el documento oficial se establece también que estas cifras tengan vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y se dispone que la Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz aprobada por el Decreto Supremo Nº 152-2018-EF, tenga vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025.

LEA TAMBIÉN: MTC habría pedido renuncia al presidente de Corpac por paralización en Aeropuerto de Jauja

Antecedentes en los precios agrícolas

El 14 de febrero, en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, se determinó los precios sobre los mismos productos y algunos eran menores a los actuales.

Tal es el caso dl precio de referencia del maíz era de US$ 219 por TM; mientras que para el azúcar, US$ 498 por TM, con un derecho variable adicional de US$ 24.

En cuanto al arroz, el precio de referencia era mayor: de US$ 683 por TM, y el derecho variable adicional era de US$ -1 para el arroz cáscara y US$ -1 para el arroz pilado.

Por último, para la leche entera en polvo, el precio de referencia será de US$ 3,533 por TM, con un pago por derecho variable adicional de US$ 0.