Estos resultados están en línea con la afirmación de las propias empresas industriales. En la Encuesta de Opinión Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) se reveló que ocho de cada 10 empresas no logró superar las ventas que tuvo hace un año en el primer trimestre.

Así, el 48% de empresas encuestadas afirmó que su producción fue la misma que hace un año, mientras que el 35% refirió que fue menor (ver gráfico),

La razón principal para esta situación fue la menor demanda de productos, seguida de la incertidumbre política y económica y la insuficiencia de liquidez, entre otros.

“El tema de las paralizaciones constantes, la conflictividad social, la incertidumbre a la que estamos sometidos todos los peruanos ha hecho que la demanda baje tremendamente, los empresarios no tienen a quien vender. Si a eso le sumamos la falta de liquidez, que no se veía hace tiempo, es un problema gravísimo”, afirmó a Gestión el presidente de la SNI, Jesús Salazar Nishi.

Menos inversión de las empresas industriales

Según Salazar Nishi, las expectativas de los empresarios industriales usualmente apuntan a que su situación irá mejor, lo que se vio el año pasado, incluso con una expectativa positiva haca el último trimestre.

Sin embargo, con el cambio de gobierno en diciembre del 2022, sumado a la conflictividad social, hizo que estás expectativas se caigan.

Tan es así que la encuesta de la SNI muestra que para los próximos seis meses, más del 60% de las empresas afirmaron (ver gráfico) que no tienen planeado invertir (60%) ni contratar más personal (73%).

Incluso para el corto plazo, los próximos tres meses, los resultados son similares, pues un 58% dijo que no tiene previsto realizar inversiones, básicamente por la incertidumbre política, el contexto internacional y la dinámica de la demanda.

Situación similar se observa en la contratación de personal, ya que el 69% afirmó que no contratará mano de obra en los siguientes tres meses principalmente porque el menor volumen de producción y ventas no acredita la necesidad de contratar más personas, sumado a que no hay suficiente presupuesto para hacerlo, entre otros motivos.

¿Qué esperan los industriales que haga el Gobierno?

Para el presidente del gremio hay dos acciones que podrían impulsar los ánimos de los industriales. El primero es poner en marcha los S/ 2,000 millones para créditos a micro y pequeñas empresas (mypes), como parte de Con Punche Perú, que hasta el momento no se activan.

Lo segundo es que el Gobierno impulse un fuerte programa de compras públicas para dinamizar este sector de empresas más pequeñas.

El presidente de la SNI, Jesús Salazar, afirmó que no ve una reacción inmediata de los empresarios industriales en los próximos tres meses, sino “un compás de espera” a la espera de ver qué pasará y cómo se mueve el Gobierno para reactivar el sector.