La razón principal para esta contracción de la economía en los primeros meses del año es la conflictividad social y política en el país, especialmente en el sur y en Lima.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran que son dos los sectores los que tienen mayor influencia en la contracción del PBI: la construcción y la industria nacional.

“El año ha empezado mal con un resultado que refleja el impacto económico que tuvieron las protestas en este periodo. Los sectores más afectados han sido los vinculados al PBI no primario que es más del 70% del PBI total. En particular destacan las caídas de construcción y de manufactura no primaria en este primer bimestre”, explicó el economista jefe de BBVA Research, Hugo Perea.

¿Cómo se afectaron las obras privadas en primer bimestre?

En el caso de la construcción, entre enero y febrero tuvo una caída acumulada de 10.91%, a pesar del crecimiento de la inversión pública. La contracción se explica básicamente por la paralización de obras privadas y de autoconstrucción como consecuencia de las protestas realizadas en ambos meses.

Según el INEI, el indicador que mide las obras privadas, que es el consumo interno de cemento, se contrajo en 15.37% en el primer bimestre, porque hubo menores pedidos en algunas empresas cementeras como consecuencia del bloqueo de carreteras en el país.

Ya en enero, mes en que las protestas tuvieron el mayor impacto, hubo paralización de obras del sector inmobiliario, sobre todo en Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, zonas que fueron declaradas en emergencia por la violencia que se generó.

Industria continúa con tendencia a la baja

Otro de los sectores con mucha influencia en el PBI es la industria nacional, medida especialmente por la manufactura no primaria, cuya producción retrocedió entre enero y febrero 5.78%, en parte por la menor demanda de productos ligados a la construcción.

Por ejemplo, en el primer bimestre, los bienes intermedios tuvieron una caída de 7.63%, precisamente porque disminuyó la producción de aserrado de madera y tabletas para la ensambladura de pisos de madera; cemento portland, cal y yeso, entre otros.

La industria no primaria en el Perú viene teniendo resultados negativos desde el segundo semestre del año pasado, lo que es una muestra de la menor demanda que existe en el país, tanto por parte de las familias como de las empresas.

Preocupación por El Niño

Para el economista jefe de BBVA Research, Hugo Perea, con el resultado de los dos primeros meses del 2023, más los indicadores que se tienen sobre el mes de marzo, en el primer trimestre la actividad económica se habría estancado o contraído ligeramente.

Es decir, para el mes de marzo se espera un mejor desempeño de la economía pero que no compensaría la caída registrada en el primer bimestre. “La mejoría de la actividad económica de marzo se va a ver acotada por las lluvias en el norte”, afirmó Perea.

Sin embargo, lo que preocupa hacia adelante es la magnitud y el impacto que pueda tener el Fenómeno de El Niño sobre la economía. BBVA Research estima que en el 2023 la economía crecería 1.9%, asumiendo un Niño débil durante el segundo trimestre.

“Sin embargo, estamos viendo que esta anomalía climática podría intensificarse algo más y eso eventualmente podría tener algún impacto negativo sobre la producción. Es un año retador”, añadió.

Ya el economista jefe de Credicorp Capital, Daniel Velandia, también había anticipado a Gestión su preocupación porque El Niño pueda tener un impacto negativo sobre la economía en el primer semestre del año, dependiendo de su magnitud.

Medidas adicionales del MEF en caso se acentúe desaceleración

Medidas. El ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, afirmó que en caso se vea una recuperación más gradual de lo anticipado, el MEF impulsará nuevas medidas para acelerar el crecimiento de la producción y del empleo.