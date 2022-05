El nivel de la pobreza en el Perú logró reducirse en el 2021, respecto del fuerte salto que tuvo en el 2020 como producto de la crisis económica provocada por la pandemia del covid-19.

Sin embargo, pese al rebote de la economía que creció 13.3% el año pasado, el nivel alcanzado de pobreza siguió significativamente por encima del que se tenía antes de la pandemia.

Así, el año pasado fueron más de 8.5 millones de peruanos los que se mantuvieron dentro de la pobreza. Esta cifra significa que el 25.9% de la población es pobre -es decir, uno de cada 4 peruanos-, tasa que es 4.2 puntos porcentuales menor que el 30.1% de lo alcanzado en el 2020, pero es 5.7 puntos mayor al nivel del 2019 (ver gráfico).

En el Perú una persona es considerada pobre cuando tienen un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos, la cual fue calculada en S/ 378 por persona para el 2021.

Es decir, una familia de cuatro personas será considerada pobre si entre todos sus miembros no logran cubrir un gasto de S/ 1,512 (ver gráfico).

Problema urbano

De acuerdo con el informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza se redujo más en el área rural que en la urbana.

La pobreza afectó al 39.7% de la población residente del área rural, tasa que es seis puntos porcentuales menos que la alcanzada en el 2020.

Pero en el caso del área urbana, el 22.3% de la población es pobre, lo que significa una reducción de solo 3.7 puntos. Sin embargo, si se compara con el 2019, año previo a la pandemia, la pobreza presenta un incremento en el área urbana de 7.7 puntos porcentuales, lo que según el INEI es “estadísticamente muy significativo”.

Por zonas geográficas

Por zonas geográficas, la sierra es laque concentra la mayor tasa de pobreza con un 32.5% de su población, mientras que es 26.4% en la selva y el 22.1% de la costa.

“Al comparar con el 2019, la incidencia de la pobreza del año 2021 es mayor, siendo estadísticamente significativas estas diferencias en las regiones costa y sierra con incrementos de 8.3 y 3.2 puntos porcentuales, respectivamente”, señaló el INEI.

La pobreza supera 36.7% en 7 regiones . A nivel de regional, la pobreza se ubicó entre 36.7% y 40.9% en siete departamentos del país: Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno. De esta manera, las regiones mencionadas son las más pobres del país. En un segundo grupo están los que tienen incidencias de pobreza que se sitúan entre 24% y 27.1%: Amazonas, Apurímac, Junín, La Libertad, Lima regiones, Lima Metropolitana, Piura y Provincia Constitucional del Callao. En el caso de la pobreza extrema, en el año 2021 afectó al 4.1% de la población, que son 1.3 millones de personas.

Pésimo sistema de focalización de los pobres

Alfredo Thorne, exministro de Economía

Los resultados de la pobreza del 2021 muestran que el sistema de focalización y atención de los pobres es pésimo. Se debería tener mapeados a todos los pobres y no los tenemos.

Los programas sociales y la cantidad de bonos que se dieron para paliar la pobreza no han sido bien dirigidos y no dieron resultados, pues se supone que estaban dirigidos a las personas de mayor pobreza. Tener 5.7 puntos porcentuales más de pobres que antes de la pandemia no es una cifra menor.

A eso hay que sumarle que el mercado laboral en el Perú se ha precarizado. Hoy se tienen más trabajadores informales que hace dos años con ingresos menores. El informal gana un tercio de lo que percibe uno formal. Hay más rigidez para lograr puestos formales y con la agenda 19 y el código laboral, se hará más rígido aún.