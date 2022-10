El video en sí es increíblemente anodino. Un piano tintinea. Expresiones trilladas como “El trabajo no es tu vida” y “Tu valor no se define por tu rendimiento productivo” aparecen en la pantalla. Khan insinúa que el tiempo que no se gasta en el trabajo se puede pasar mejor jugando con una máquina de burbujas y admirando los árboles.

Aburrido o no, tocó nervio. Los trabajadores compartieron con aprobación sus historias sobre la decisión de no trabajar horas extra, sobre la priorización del equilibrio entre el trabajo y la vida privada y sobre cómo hacer lo justo para hacer su trabajo sin sucumbir al agotamiento. Varios jefes rápidamente perdieron la compostura. Kevin O’Leary, un hombre de negocios y personalidad de la televisión, lo llamó “la idea más tonta que he escuchado”. Arianna Huffington, otra empresaria, escribió una publicación en LinkedIn en la que describió a la renuncia silenciosa’ “como un paso hacia renunciar a la vida”.

El hecho de que algunos empleados no se sientan entusiasmados con su trabajo no es nuevo. En todos los lugares de trabajo, los empleados muestran diversos grados de compromiso con sus labores. Algunos trabajan hasta tarde, otros salen a las 5 en punto, algunos parecen hacer poco más que respirar. Una encuesta de trabajadores de todo el mundo realizada por Gallup, una encuestadora, encontró que solo el 21% de ellos están comprometidos con sus trabajos.

La idea misma de dedicarse más al trabajo requiere una distribución del esfuerzo, con colegas menos comprometidos que proporcionen una línea de base contra la cual se pueda juzgar a los demás. La naturaleza del trabajo también importa: es más fácil comprometerse con algunos trabajos que con otros. Tampoco es sorprendente que la ‘renuncia silenciosa’ tenga una resonancia particular ahora. Muchos empleados se sienten desconectados de su trabajo.

La opción de trabajo duro por un salario más alto es menos atractiva de lo que era antes. Una sucesión de grandes conmociones, desde la crisis financiera del 2007-09 hasta la pandemia, ha hecho que la planificación de carrera parezca inútil para algunos. Los salarios más altos van menos lejos en muchos lugares: la asequibilidad de la vivienda está en su nivel más bajo registrado en Gran Bretaña, según Halifax, un prestamista. Todo lo cual puede hacer que algunos trabajadores estén menos motivados para trabajar toda la noche en busca de un ascenso.

La reacción melodramática de algunos jefes parece extraña a primera vista. Este no es el comienzo de una revolución, después de todo. La publicación de Khan puede haber obtenido 3.5 millones de visitas en TikTok, pero el video más visto en la plataforma ha sido visto 2,200 millones de veces (presenta a un ilusionista en una escoba). Incluso los holgazanes necesitan ganar dinero; ser aplicado sigue siendo una forma bastante confiable de salir adelante en el lugar de trabajo.

Aun así, para muchos directores ejecutivos, bien puede parecer que el terreno se está moviendo de formas nuevas e inquietantes. Considere los tipos de personas que tienden a llegar a la oficina gerencial. Se trata de personas que casi con seguridad quieren estar en el peldaño más alto de una carrera profesional, que están fuertemente influenciadas por incentivos monetarios y que han hecho del trabajo su vida. La ‘renuncia silenciosa’ simplemente no está en su conformación.

Sin embargo, las viejas certezas sobre lo que motiva a las personas han cambiado. La búsqueda del propósito es más importante que durante los años de formación de muchos de los jefes de hoy. La versión moderna de Gordon Gekko administraría un fondo de impacto social y diría “lo verde es bueno”. La investigación publicada el año pasado mostró que los compañeros de trabajo y la cultura son más importantes para el sentido de satisfacción laboral de las personas que el pago, un golpe para cualquiera que piense que la perspectiva de obtener un cheque de pago más grande es todo lo que se necesita para despertar un entusiasmo salvaje.

La pandemia ha desconcertado a los jefes de otras maneras. Consejos para trabajar hasta muy tarde desentonan cuando todo el mundo está preocupado por el ‘burnout’ (agotamiento). Muchos ejecutivos en puestos gerenciales quieren que los empleados regresen a la oficina, el entorno en el que desarrollaron sus carreras; el final del verano ha visto otro impulso de muchas empresas estadounidenses para volver a llenar los cubículos. La idea de que todos los empleados pueden estar perdiendo el tiempo en lugar de hacer un esfuerzo adicional alimenta las sospechas sobre el trabajo remoto.

El alboroto sobre la ‘renuncia silenciosa’ cuenta la historia de dos grupos alienados. Uno comprende a esos empleados desencantados que se preguntan qué sentido tiene trabajar hasta los huesos. La otra es una tribu menos obvia: aquellos en la élite corporativa cuya forma de pensar sobre el lugar de trabajo está amenazada.